Szombaton este 9 óra körül épp azt énekli az Omega Testamentum, hogy „Az arc nem a tiéd, csak hordod valakiét”. Aztán hamarosan Lénáról mesélnek. Telt ház van a KMKK előtt, a Dr. Géfin téren.

Fúvósok Alsóságon

Fotó: Cságoly Szilvia



A Sághegyi Szüreti Napok pénteken délelőtt gyerekprogramokkal kezdődött, aztán délután megtartották a hivatalos megnyitót is a KMKK Móritz Sándor Galériájában, ahol ezúttal Söptei Eszter textltervező művész letisztult, inspiratív munkáiból nyílt kiállítás Alapláncolat címmel. Söptei Eszter textilmunkáinak jól áll az anno Munkácsy kedvéért bordóra festett galéria. Fehér László polgármester itt adott jelet a mulatság elindítására, egyben köszöntötte a celldömölki kötődésű alkotót, aki ráadásul egy ideig a Kemenes Vulkánpark igazgatója volt – sokfelé mutató érdeklődése és sokféle végzettsége között a múzeumpedagógusi oklevél is megtalálható. Előbb rajztanári diplomát szerzett a szombathelyi egyetemen (itt ismerkedett meg sok más mellett a múzeumpedagógiával), aztán – időközben elköteleződve a textilnek – divat- és textiltervező művészként diplomázott a MOME-n, ahol a design- és vizuáliskultúra-tanár szakot is elvégezte. Jelenleg az Óbudai Múzeum igazgatóhelyettese. Celldömölki tárlatán mintegy keresztmetszetét adja eddigi – nemzetközileg is sikeres – tevékenységének. Az Eszter által létrehozott struktúrák az építészet, a matematika, a fizika – sőt: a biológia és a filozófia területére is elvezetik a befogadót; kis túlzással akár világmodellként is működhetnek. Érdemes odafigyelni az SE Design híreire.

Középen Fehér László polgármester

Fotó: Cságoly Szilvia



A program pénteken este koncertekkel folytatódott, szombaton délelőtt kinyitott a Kemenesi piac, a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat kínáltak, délután pedig motorosok vonultak végig a városon, szokás szerint jelezve, hogy Alsóságról, a Ság lábától hamarosan indul a szüreti menet: zenészekkel, lovas kocsikkal, furcsábbnál furcsább járművekkel. Az eseményen a testvérvárosok képviselői is részt vettek.

Bolond Istók - a Soltis-színház a Szentháromság téren

Fotó: Cságoly Szilvia

A Szentháromság téren a Soltis-színház Bolond Istók című komédiájával lepte meg a közönséget, a KMKK előtti színpadon előbb a Radar együttes, aztán az Omega Testamentum lépett föl. Vasárnapra is maradt program: az Orfeum Színpad szüreti gálája a KMKK színháztermében.