Sokan visszatérnek a Sitkei Rockfesztiválra

Így van ezzel Péter és családja is, aki tizenöt éve kihagyás nélkül elindul Sitkére a nyár végén. - Először még haverokkal jöttem, később a barátnőm is elkísért, aki ma már a feleségem. Nagyon szimpatikus a családbarát hozzáállás, a gyerekeknek 14 év alatt ingyenes a belépés, ebben az évben már elhoztuk a két fiunkat is. Azt kell mondjam, nagyon élvezik! - meséli Péter és nem állít valótlanságot: fiai épp az Ismerős Arcok dallamaira ugrálnak beszélgetésünk közben. Körbejárva a fesztivál területét szembetűnik: valóban kortalan Sitke, a háromév körüli kislánytól a nyugdíjas bácsiig minden korosztállyal találkozunk. Ahogy telik az idő és enyhül a kánikula, úgy növekszik az embertömeg a nagyszínpad előtt. A Road koncertjén szinte már mozdulni sem lehet, a közönség önfeledten tombolt a népszerű zenekar dalaira.