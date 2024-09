A celldömölki Soltis Lajos Színházi Nevelésért Alapítvány és a kissomlyói Kismosoly (nem csak) gyerekszínjátszó csoport közös, bátor vállalása A kis herceg-előadás, amely a hétvégén a Soltis Lajos Színházban csalt nagy mosolyt a nézők arcára. Antoine de Saint-Exupery megunhatatlan történetét színpadra adaptálta, az előadást rendezte: Tóth Ákos.

Telt ház a Soltis Lajos Színházban

Fotó: Benkő Sándor

Kostyák Borbála, Kissomlyó közművelődésért felelős szakembere (folyton ragyogó, igazi kreatív) vette a fejébe, hogy színjátszókört hoz létre a településen – és hova máshova fordult volna szakmai támogatásért-megalapozásért, ha nem a Soltis Lajos Színházhoz. Azt is tudta, hogy A kis herceget volna szép bemutatni. Így vállalta el a celli társulat szintén igazi, sokoldalú kreatívja, Tóth Ákos, hogy kézbe veszi a dolgokat. A dramaturgi munka eddig sem állt távol tőle – és Saint-Exupery halhatatlan meséjét is ügyesen igazította a színház törvényeihez. Az pedig, hogy a homokanimációt beemelte az előadásba (Szalai Sára így csatlakozott a kissomlyói csapathoz), nem csak a dramaturgia és a látvány szempontjából jött jól: a történet sivatagban játszódik. Kis hercegből kettő is van; illetve persze a történet szerint egy az a kettő: távolról kisebb, közelebbről magasabb.

Pedig nem volt ez egészen veszélytelen vállalkozás: a több korosztályból verbuvált, színpadi tapasztalattal nem bíró csoportnak rögtön egy komplex előadással kellett kiállnia. A celli vendégjátékot követő nagy taps – és a közönség soraiból hallatszó lelkes megjegyzések – bizonyítják, hogy megérte belevágni. A színes ernyőbolygók forogjanak csak tovább!