A kevésbé ismert szerzőkre helyezném a hangsúlyt. Fábián István irodalomtörténész, tanár a Nagykar utcában született. A szombathelyi könyv az ő 1947- ben a pécsi Sorsunkban megjelent írásával kezdődne. Mondatai azt az időszakot idézik föl, amikor még a főtéren volt a piac, és működött a pinkafői és a rumi vonat is: „Az unalmas várost egy héten kétszer, heti vásárok napján, kedden és pénteken felveri a bevonuló vármegye lármája. Befutnak az urasági kocsik, zörögnek a parasztszekerek, a pinkafői vonat hozza a szálas, hangos horvátokat és kevés beszédű, szeplős németeket, a rumi vonat a gyöngyösmelléki köpcös, rátarti magyarokat.”

Délutánonként a kispapok kettős sorokban előttük sétáltak ki a hegybe, hogy kiszellőztessék „tudománnyal zsúfolt fejüket. Nekünk külön örömünk, hogy amikor házunk előtt vonulnak, megemelik kalapjukat, a sarokfal egy fülkéjébe illesztett kis kőfeszületnek.” Az édesapja pék volt, a ház, ahol éltek, már nincs meg.

A mai „Orlay” helyén vagy annak közelében állt, a növendékpapok pedig a mostani Gagarin utca felé tartottak. Sétánkon egy pékségtől indultunk, legyen a következő állomásunk is egy pékműhely! Mátrai László filozófus Műhelyeim története címmel 1982-ben megjelent könyvében megemlékezik nagyapjáról, aki Szombathelyen pékmester volt. Műhelye és lakóháza a főtéren volt. Mátrai felidézi a friss zsemle és kifli illatát, amikor ő a vakációit itt töltötte, a nagypapa már nem élt, az üzletet az egyik fia vitte tovább… A nagypapát Grimm Károlynak hívták, 1878 és 1885 között nemcsak pékmester volt, hanem a polgármesteri tisztséget is ő töltötte be.

Miután elmorfondíroztunk egy kicsit, hogy nem kellene-e külön könyvet szentelni a neves szombathelyi pékeknek, tegyünk egy kis kitérőt a Kőszegi utcába! Itt volt a Seiler Henrik alapította nyomda és könyvkereskedés. Halála után özvegye, majd leszármazottai folytatták az üzletet, ami időközben kiadói tevékenységgel bővült. Az egyik dédunoka, Vándor (eredetileg: Breitfeld) Kálmán 1941-ben az Újság című Budapesten megjelenő napilapban így emlékezett vissza gyermekkorára: „…minden érzésem a bolthoz fűzött. Ez volt legkedvesebb otthonom. Kis gimnazista voltam, pipaszár lábakkal.