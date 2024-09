MAGYARSZECSŐD Szeptember 8., vasárnap sportpálya: Falunap és búcsú. A programok 14.30-kor kezdődnek. A futballmeccsen a helyiek a HSE Vasalja csapatát fogadják. A megnyitó fél ötkor lesz, öttől pedig a gersekaráti Jump for Fun mutatja kötélugró tudását. Fél hattól Albert Zsuzsanna mesedélutánja következik, amit a tombolasorsolás követ. Hattól a Batyi Fusion zenés előadását lehet megtekinteni, héttől nyolcig pedig a sztárvendégnek, Éder Gabee-nek lehet tapsolni. Nyolctól tízig ismét a Batyi Fusion-é a terep – és persze a szórakozásé. Mindeközben végig lehet dodzsemezni, célba lőni, lesz persze körhinta is, mint ahogy ugrálóvár is várja a kicsiket. Étlen-szomjan sem marad senki: lángos és büfé is rendelkezésre áll mindvégig.

ŐRISZENTPÉTER Szeptember 7., szombat 9 óra – Kovácsszer 2., pizzéria parkoló: VII. Nemzetközi Öreg Járművek Találkozója. 11 órakor indul a kb. 60 kilométeres túra, majd fellép a Pointless Rebels. 16 órakor tombola sorsolás. Kérik, hogy a résztvevők a jármű korának megfelelően öltözzenek. Az öreg autóval érkezők számára ebédet biztosítanak.

KIÁLLÍTÁS

KŐSZEG Szeptember 6., péntek 18 óra - Jurisics-vár, Lovagterem: a Kőszegi Művészeti Egyesület bemutatja Wolfgang Horwath – többszörösen díjnyertes burgenlandi művészt. „Az idő képei” című kiállításának megnyitója. Köszöntő: Dr. Lőrincz Zoltán, a KME elnöke és Krutzler Gerhard alelnök. A tárlat megtekinthető szeptember 29-éig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig.

SÁRVÁR Szeptember 6., péntek 17 óra - Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár: 100 év 1000 tett című kiállítás megnyitója, a Méhészegyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából. A kiállítást megnyitja: Benedikti Árpád OMME Vas vármegyei szaktanácsadója.