Az udvarról éppen kigördül a Mesebolt Bábszínház kisbusza: a szerbiai Nagykikindára, színházi fesztiválra indul a Papírvarázs című pöttömszínházi előadás csapata. A sajtótájékoztató – és egyelőre a napi munka, a próbák – helyszíne a Mesebolt átmeneti szállása, a Welther Károly utcai volt Szova-központ. Abban azonban az önkormányzat közreműködésével sikerült megegyezni az épület fenntartójával, hogy az előadásokat a bábszínház hosszú évek óta megszokott székhelyén, az egyébként felújítás alatt álló volt MMIK épületében tartják. Az első vasárnapi matiné szeptember 15-én 10 órakor kezdődik, a Lenka és a tündér lesz műsoron, Varga Borival és sok-sok szereplővel az Ady tér 5-ben – ahol a felújítási munkák a Mesebolt bérelt „felségterületét” nem érintik.

Évadnyitó sajtótájékoztató szerdán a Welther Károly utcában

Fotó: Szendi Péter

Vasárnap: Hang-Tér-Kép

De már előbb találkozhat a közönség a társulattal és partnereivel (Agora, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Dr. Pesovár Ernő AMI, Lorigo TSE): szeptember 8-án, vasárnap 14-től 19 óráig tart a Fő téren a mindig várva várt meseboltos családi szezonnyitó, a Hang-Tér-Kép: előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, tánccal.

Hónuk alá csapják a Királyok könyvét

Szeptember végén útra kel a Királyok könyve sorozat is: a Kovács Géza (rendező), Szálinger Balázs (szerző) és Trifusz Péter (tervező) által jegyzett egyszemélyes játékokból öt készült el, negyven előadást tartanak Romániában (Kolozsvár, Bors). Az évadban pedig új bemutató kerül a nagy könyvek polcára: Szent Margitról, Varga Bori előadásában.

ABC - BetűJáték a Mesebolt és a Griff koprodukciójában

Fotó: VN/Mesebolt Bábszínház

Itt a helye

Az évadban öt új bemutatót tervez a bábszínház: a klasszikus történetek sosem évülnek el. Az új előadások ebben az évadban is pályázati forrásból készülhetnek el; döntés még nincsen. Vannak aztán a kínálatban műsoron tartott előadások – köztük a kritikuscéh legjobb gyerekelőadásnak járó díjára jelölt Szegény Dzsoni és Árnika és az ABC-BetűJáték. Várhatók felújítások-szerepátvételek: a Tamás könyve, az Én, a vámpír és a Szólít a szörny bérletsorozatba rendeződik: a Mesebolt elindítja ifjúsági bérletét, mindenekelőtt középiskolásoknak. Az Üveggolyó-premierbérlet óvodásoknak, a Futó felhő iskolásoknak, a Rakoncátlan szélgyerek néven elindított premierbérlet vasi települések közönségének szól; lesz Apró manó-bérlet is, az 1–4 éveseknek való pöttömszínházi előadásokból. A Mesebolt részt vesz - előadásokat visz többfelé - a Lázár Ervin-programban is. Csató Kata szeretné szorosabbra fűzni a bábszínház kapcsolatát a közönséggel. Hosszabb távon pedig megtalálni a Mesebolt Bábszínház állandó helyét.