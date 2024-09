Mindkettőhöz kell – a tehetségen túl – kitartás, erőnlét, szellemi, fizikai, lelki készenlét. Mindkettő csapatjáték, amelynek itt is, ott is elengedhetetlen részese (drukkere, rajongója stb.) a közönség. Mert egyedül nem megy: az egyéni teljesítmények is kizárólag a csapatjátékban mutatkozhatnak meg. És hát a Falco KC és WSSZ-társulat sem enged a minőségből – ez is fontos hasonlóság. A színház aulájában látható Hornyák Emőke-fotókat – amelyek a hatszoros bajnoki címhez vezető útból is megmutatnak valamit – Perl Zoltán, a Falco KC csapatkapitány mutatta be, felléptek a Szombathelyi Kötélugró Klub sportolói. A 2024/25-ös évad kezdetét ez a kiállítás jelzi a Weöres Sándor Színházban. Indul a szezon – ez is közös a színházban és kosárlabdában.