Kiss Barna, a zenekar igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a Savaria Szimfonikus Zenekar 51. professzionális évadának központi eleme a Mozaik-bérlet, amely onnan kapta nevét, hogy (továbbra is) rendkívül sokszínű kínálattal várja a közönséget a 2024/25- ös évadban a Bartók Teremben. Az évadnyitó sajtótájékoztatót hétfőn tartották meg, Horváth Soma alpolgármester részvételével.

A zenekar igazgatója elmondta azt is: a 16 bérletes koncertből nyolcat vezényel Vajda Gergely, az SSO vezetőkarmestere, aki harmadik évadát kezdi meg a szombathelyi szimfonikusoknál. Kiss Barna hangsúlyozta: a kínálat ugyanazt a magas minőséget képviseli, mint amit a szombathelyi közönség megszokhatott. A bérleteladás megkezdődött, körülbelül 80 százalékos háznál tartanak – vagyis szabad helyek még adódnak – és Kiss Barna bízik abban, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem maradnak üres helyek a Bartók Teremben.

A bérletsorozaton kívül 2024 őszén tizenötödik alkalommal rendezik meg a Hollywood Classics sorozatot (három estén át), a jövő év május végén pedig várható a gyerekeknek ajánlott Hollywood Classics (kétszer). Folytatódik a Zenemanók, valamint a Hangos látás, színes hallás sorozat is: a komolyzene világába bevezető előadások a leendő közönséget is nevelik. Az évadnyitó hangversenynek szeptember 13-án (pénteken) ad helyet a Bartók Terem. A Földi hívságok és égi hívások című összeállításban A sevillai borbély-nyitány (Rossini), Paganini D-dúr hegedűversenye, Nógrádi Péter A Bárány menyegzője – in memoriam D. ZS. című műve, valamint Respighi Templomablakok című kompozíciója. A koncerten vezényel Antal Mátyás, a Nemzeti Énekkar és a Miskolci Szimfonikus Zenekar egykori művészeti vezetője, szólistaként Ábrahám Márta lép színpadra.