Fábián Gábor új műfajt teremtett: a speciális filmezés – úgy, ahogyan ő érti – világviszonylatban is egyedülálló. Eltökélte, hogy kamerát ad a sérült emberek kezébe, hogy ne csak róluk szóljon a történet, hanem legyenek alakítói, létrehozói a saját történetüknek, miközben maguk is épülnek, kiteljesedik a személyiségük. Első kötetében Álmodtam egyet címmel összegezte tapasztalatait, most pedig megjelent (a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában) A speciális film című, kívülbelül impozáns kötet – már 15 év eredményeivel, tanulságaival. A fülszöveg szerint: monográfia, kordokumentum, kézikönyv. A BDK könyvbemutatóján köszöntőt mondott dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató, Boros Ferenc független filmes, könyvtáros; közreműködött Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesülete és a Savaria Filmakadémia elnöke, egyetemi oktató, Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője és Németh Pákolitz Tamás (gitárral).