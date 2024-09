A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség közösen szervezi meg 2024. szeptember 7-én a Hagyományaink vendégségben című rendezvényt. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is megünneplik a jubiláló tájházakat és a meghívott közösségekkel közös almafaültetés sem maradhat el. A látogatók olyan programokat és foglalkozásokat ismerhetnek meg, melyek a meghívott közösség mindennapjaiban vagy ünnepnapjaiban még megtalálható, identitásuk fontos része. Szakmai programként pedig népi építészeti bemutatón vehetnek részt, ahol a különböző munkamódszereket is kipróbálhatják. A szombathelyi Vasi Skanzen is kitelepült a rendezvényen.

Színpadi programok (a Magtár előtti tér)

Konferál: Bojcsuk Anna

11:00-11:15 Bemutatkozás, felkonferálás

11:20-11:35 Palóc táncok és citeracsokor – Hollókői Néptánccsoport

11:40-12:00 Népdalcsokrok – Kaláris Citerazenekar

12:05-12:15 Hej pilike, táncolj… – Kiss István Néptáncegyüttes, Agyagosszergény

12:20-12:35 Katonának, sej, de katonának – Kartali Rozmaring Hagyományőrző Néptánccsoport

12:40-12:50 Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes

13:00-13:30 Emléklapok átadása

13:30-14:00 Közös almafaültetés a közösségekkel az Erdőhorváti lakóház udvarán

14:00-14:10 Aratóbál – Halászi Helytörténeti Gyűjtemény

14:15-14:30 Egymás mellett – Muharay Népi Együttes, Bag

14:35-15:05 Fix Stimm

15:10-15:30 Népdalcsokor citerakísérettel – Keszkenő Népdalkör

15:35-15:50 Járd körül, járd körül – Bokréta Néptánc Egyesület, Szany

16:00-16:30 Össztánc

Szakmai program (Perkupai lakóház I-10.)

Népi építészeti bemutató és gyakorlat: faltapasztás, kerítésfonás - szakmai vezető: Lénárt István

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI FALU TÁJEGYSÉG (I.)

Szent Vendel-domborműves népi lakóház, Zsámbék Szomolyai pinceház I-2.

- Bemutatkozó kiadványok

- Fakanálra festhető sváb motívumok

Mezőkovácsházi Tájház

Novaji lakóház I-8.

- Bemutatkozás

- Hímzés, nemezelés, kötélverés

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs

Nemesradnóti lakóház I-9.

- LEGO tájház - Budaörsi épületek, Tájház belső, Kőhegyi kápolna kirakása