"A Soltis Lajos Színház a 2024/2025-ös évadban elindítja a Soltis KÖZteret. Közösségépítő, közművelődési sorozatunkkal szeretnénk kitárni kapuinkat minden érdeklődő előtt, színes programkínálatunkkal tartalmas szórakozást nyújtva minden hozzánk betérőnek. Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma támogatta. Az első Soltis KÖZtér programját a hagyomány kulcsszava hívta életre. S ha már összegyűlünk, az évadot is megnyitjuk" - ígérte a celldömölki Soltis Lajos Színház meghívója - és szombaton maximálisan beváltottak minden ígéretet.

Bor és kenyér a Soltis-színházban szombaton délután

Fotó: Benkő Sándor

Testről és lélekről

Délután Bor és kenyér címszó alatt Szomju Tamás evangélikus lelkész Bor és kenyér a Bibliában címmel tartott vetítettképes előadást a társulat meghívására a színházteremben.

Szomju Tamás és Pesti Arnold

Fotó: Benkő Sándor

Az Ószövetségben elsőként természetesen a földművelő Noéval kapcsolatban kerül elő a bor - és ő az, aki a bor negatív hatásait is alaposan megtapasztalja; amint az ominózus jelenet - a lerészegedett, önmagából szó szerint kivetkőzött Noét megpillantják a fiai - a képzőművészetben is megjelenik. Az Ószövetségben kétszázhússzor fordul elő a "bor" - vagy annak valamely változata. Mert a héberben a Biblia keletkezésének idején tíz különböző szóval illették a szőlőleveket (sűrű, nem sűrű, alkoholos, alkoholmentes stb.). Mindez azt jelzi, hogy a szőlőkultúra mélyen beépült a hétköznapokba. A szőlőfürt/Jézus metafora az Újszövetséghez is átvezet, a bor és a szőlő Jézus alakjához, tevékenységéhez is szorosan kapcsolódik, elég, ha a kánai menyegzőn történtekre - a víz borrá változtatására - gondolunk. És tovább: test és vér - kenyér és bor - az ő teste, az ő vére.

Danka Imre borász

Fotó: Benkő Sándor

Szent és profán

A szent és profán találkozik a kenyérben és borban - ez abból is tisztán látszik, ahogy Danka Imre borász és Busznyák Renáta cukrász, pék, grillázsmester beszélt választott mesterségéről, hivatásáról. (Mindentudás Egyeteme - talán folytatni is lehetne.) Danka Imre történeti keretbe helyezte a Ság hegyi szőlőkultúra alakulását (a rómaiak honosították meg a vulkanikus lankákon, mediterrán típusú környezetben a szőlőművelést), kitért a valóságalapú, huncutságoktól sem mentes legendákra (miszerint a sági bornak komoly gyógyhatása van), aztán szakavatott kommentárral ellátott kóstolás-kóstoltatás - valóságos minitanfolyam - következett: az olaszrizlingtől az Irsai Olivérig. És minden borfajtához más kenyeret kínált Busznyák Renáta: a szilvás-dióstól a csokoládésig. A titkos kód a kovász (ki-ki vihetett is belőle), amely Renáta szerint a legjobb közösségépítő.