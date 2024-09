A Sinkovits Imre Filmszínházban vetítővászonra kerül szeptember 26–29. között A tizedes meg a többiek című film, ami egyike a legsikeresebb magyar vígjátékoknak. A tizedes és társai a II. világháborúban egy olyan helyen próbálják meg túlélni a vészterhes időket, ahol „az oroszok már a spájzban vannak”, míg a németek az ebédlőben ütnek tanyát. Lesz horror is: a Beetlejuice 2, ami egyben fantasy és vígjáték is. A Fekete pont egy magyar filmdráma, a Szádra ne vedd pedig egy angol–amerikai thriller. Gondoltak a kicsikre is: A hókirálynő és a hercegnő orosz animációs film nekik ajánlott.