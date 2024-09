CSÖRÖTNEK A községben szombaton délután kettőkor kezdődik a szüreti felvonulás a Körmendi Fúvószenekar és helyi szlovén traktorosok kíséretében. Az útvonal: Fő utca és Vasúti út. A traktorok felvonulása a Petőfi és Arany utcákban is folytatódik. Aztán a menet bevonul az Akácfa Kempingbe, ahol háromkor polgármesteri köszöntő, majd tréfás szüreti műsor következik. Fél négytől a CSOB Csillagvirág óvoda gyermekeinek műsora lesz látható, és itt is Körmend Város Fúvószenekara játszik. Negyed öttől Jurina Beáta és Szilinyi Arnold operettműsorának tapsolhatnak, Öttől pedig a sztárvendég: Márió, a harmonikás lép fel. Negyed héttől a Gradisce Horvát Kulturális Egyesület néptáncegyüttese, héttől pedig a Sipőcz Band szórakoztat. A programok közben lesz szőlőpréselés, mustkészítés, Villányi borok kóstolója, kézműves termékek vására, szalmalabirintus és a Szt. Sebestyén íjászkör is tart bemutatót.

CSÖNGE Október 2., szerda 15 óra – Weöres-emlékház: Weöres Sándor – Károlyi Amy ünnep.



KIÁLLÍTÁS

CELLDÖMÖLK Szeptember 26., péntek 17 óra – KMKK: Alapláncolat. Söptei Eszter textiltervező művész kiállítása.

KŐSZEG Jurisics-vár, Lovagterem: a Kőszegi Művészeti Egyesület bemutatja Wolfgang Horwath – többszörösen díjnyertes burgenlandi művészt. „Az idő képei” című kiállítását. A tárlat megtekinthető szeptember 29-éig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig.