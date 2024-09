Söptei Eszter textilmunkáinak jól áll az anno Munkácsy kedvéért bordóra festett Móritz Galéria a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. A hétvégi Sághegyi Szüreti Napok nyitánya az Alapláncolat című tárlat megnyitója is volt egyben. Fehér László polgármester itt adott jelet a mulatság elindítására, egyben köszöntötte a celldömölki kötődésű alkotót, aki ráadásul egy ideig a Kemenes Vulkánpark igazgatója volt - sokfelé mutató érdeklődése és sokféle végzettsége között a múzeumpedagógusi oklevél is megtalálható. Előbb rajztanári diplomát szerzett a szombathelyi egyetemen (itt ismerkedett meg sok más mellett a múzeumpedagógiával), aztán - időközben elköteleződve a textilnek - divat- és textiltervező művészként diplomázott a MOME-n, ahol a design- és vizuáliskultúra-tanár szakot is elvégezte. Jelenleg az Óbudai Múzeum igazgatóhelyettese.

Fehér László polgármester mondott köszöntőt

Fotó: Cságoly Szilvia

Celldömölki tárlatán mintegy keresztmetszetét adja eddigi - nemzetközileg is sikeres - tevékenységének. A textilhez a lágyság, a puhaság, a melegség képzete kötődik, amióta világ a világ. Eszter kísérletezései, sokszínű és fölismerhetően egyedi alkotói világa azonban azt bizonyítja, hogy ezzel a lágysággal a keménység is jól kombinálható - egészen új minőségek jönnek létre így. És mert a textilművész számára - megintcsak talán az anyagból, az anyag természetéből fakadóan - az esztétikum mellett rendkívül fontos a funkcionalitás, a Söptei Eszter Design (SE Design) logóval ellátott tárgyak nemcsak szépek, jelentésteliek, hanem egészen konkrétan hasznosak is. Első nagy sikert elért "találmánya" (és diplomamunkája) a HalkGeometria névre hallgató zajszűrő, hangszigetelő rendszer, amely textilből készült geometriai testek láncolatából jön létre; és a minket körülvevő, szinte állandó és egyre erősödő zajra is reflektál. Az Eszter által létrehozott struktúrák az építészet, a matematika, a fizika - sőt: a biológia és a filozófia területére is elvezetik a befogadót; kis túlzással akár világmodellként is működhetnek. A HalkGeometria mintája párnák is készülnek.