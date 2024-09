Hogyan válhat erőforrássá a múlt?

Szombaton délelőtt a népszerű és közkedvelt mentálhigiénés szakember, Pál Feri Atya tartott telt házas előadást a Spirit Hotel konferenciatermében. Ezzel zárult a Via Sacra rendezvényhét Sárváron. Előadásának címe: „Hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő?”. Amellett, hogy 29 éve szentelték pappá, hosszú évek óta érez felelősséget, hogy az emberek testi-lelki jólétéért tegyen, bárhova hívják az országban, előadásait mindig nagy érdeklődés övezi. Tanít a fővárosban az orvosi egyetemen és részt vállal a munkahelyi mentálhigiénés szakember képzésben is. Sárvári előadásában a múlt, a jelen és a jövő történéseit állította párhuzamba egy emberi élet során. A szakember rámutatott: fontos, hogy jelen legyünk mentálisan és fizikailag is a saját életünkben.