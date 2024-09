A Lumiere Hallban látható a Vincent Van Gogh művészetét bemutató immerzív multimédiás tárlat – ott, ahol a boltíves, impozáns Piarista közben a kiállítás bejárata felé csábít a Hold magasba függesztett pontos mása, és az arra járók nem hagyják ki, hogy a lebegő hatalmas gömbbel ne fényképezkedjenek. Bent a kiállítótérben 360 fokos vetítés szolgálja a bevonódás élményét, vagyis körben szaladnak a képek: minden oldalfalon és a köztes térelválasztón, a videó-, fény- és zenei effektek körülveszik a babzsákokon elnyúló vagy székeken helyet foglaló közönséget.

Hegedűszóra hajladoznak Van Gogh napraforgói az egész falat beterítő, óriási vásznon, a Lumiere Hall multimédiás terében 360 fokos a vetítés

Fotó: Merklin Tímea

Jó lenne Van Gogh festményeit közvetlen kontaktban is bámulni. Bizonyára lenyűgöznének. Mint a messzi országokba vezető utazások örömeként a galérialátogatások, a festmények fizikai közelségben tett hatása; egy-egy képről néző szempár megejtő mélysége, az ecsetvonásokban a szálak irányának tökéletessége, a színek szemmel felfedezhető kibontakozása. Vajon a kékfényű monitorokon felnövő, komplex ingerekhez, generált képekhez szokott generációk is akarnak-e majd az eredetivel találkozni? A megismerésnek ez is az egyik útja.

Komplex ingerek húznak be Van Gogh csodálatos világába

A multimédiás kiállítás nem az elsődleges tárgyi valóságot nyújtja, a képeket, hanem amit a képekből alkotva attraktív látványosságként a modern technológia kínál. Olyan, mint egy vetített képes előadás, ahol magas felbontású projektorok, hatalmas vásznak, különleges hanghatások húznak be Van Gogh csodálatos világába. A produkciót szándéka szerint mégis kiállításnak nevezik, sőt a rangos Eventex 2023 Awardson a legjobb kiállítás és a legjobb immerzív kiállítás kategóriában is aranyérmes lett. A CNN által a világ 12 legjobb immerzív élménye közé sorolták. Immerzív, vagyis a technológia lehetővé teszi – mesés, szinte szédítő módon – a belemerülést Van Gogh egyébként is bámulatos világába. Valóban.

Zenére hullanak a piros pipacsok, a sárga napraforgók szirmai

Miközben egymásba úsznak-tűnnek a festmények –

a virágcsendéletek,

a tájak,

a portrék ­–,

és az egyes képeken mozog minden, ami animáció révén mozogni tud, például a tenger hullámai, a vitorlás vagy a csillagok mögött az ég kékje mint folyó folyik; klasszikus zene szól vagy Van Gogh élettörténetének epizódjait halljuk. Felejthetetlen a hegedű hangaláfestése a hajladozó napraforgóknak vagy a zongoramuzsika ritmusára hulló piros pipacsok szirma. Van Gogh a színek szerelmese volt, és ez a szerelem a multimédiás tárlaton új életre kel.