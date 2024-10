„Keserves és boldog nevezetes dolgok, az világ kint haddal tele, de nem abba halunk bele” – mondja A kékszakállú herceg várának prológusa, és Balázs Béla mintha A fösvényhez írta volna ezt a bevezetőt. A zene most nem Bartók, hanem Európa Kiadó, de hatásos és fölzaklató. Mocskos idők. A zene alkalmazása Moliére korában is bevett szokás volt, és Telihay Péter szombathelyi rendezése titokban, mellékesen és játékosan mintha a híres „comedie ballet” műfaját is újraírná. Sőt: a lecövekelt, előre beszélő, klasszikus játékmód szintén megjelenik az előadásban (Élise és Valér beszélgetése), nagyon finom, csillogó humorral-iróniával szórva be a jelenetet (a szerelmesek mondatait nem is lehetne másképp előadni). Ezek a kis utalások a színházhoz címzett apró kis himnuszok, éltetik a játékot magát. Hiszen más lenne ez az egész, ha nem nagy játék? Amelyben folyton-folyvást egymással kergetőzik a látszat és a lényeg. Szinte senki nem az, akinek-aminek látszik.

Némedi Árpád és Németh Judit a Weöres Sándor Színház Moliére-előadásában

Fotó: Benkő Sándor

Fűző és szabadulószoba

Vörös és fekete szabadulószobában vagyunk, zárak, ajtók között, minden mozog, harap, becsíp, de hol a kulcs. Vagy: trezor az egész világ, legalábbis a díszlet, „Harpagon háza” (ki is mondatik a megfejtés a színpadon). Sőt: egyszer csak kiderül, hogy a trezor- vagy szabadulószoba-üzemmódba a nézőtér is benne foglaltatik. Így válik jelentésessé az ötlet, hogy a színészek időről időre lelépnek a színpadról és bejárják, belakják a teret. De a szabadulószoba-érzetet erősítik észrevétlenül a stilizáltan, jelzésszerűen megint csak a 17. századi divatra utaló jelmezek: a fűző legfőbb jellemzője, hogy bezár, nem enged, rabságban tart, kipréseli semmiképpen nem emancipált viselőjéből a levegőt. (Ezért sem lehetséges, hogy az előadást szünet – büfé stb. – vágja ketté. A szabadulószobából akármikor nem szabadulhatunk; ha egyáltalán. Ráadásul az előadás előrehaladtával egyre kevésbé akarunk.)

Nagy Cili és Németh Judit

Fotó: Benkő Sándor

Maga számára börtön

A legnagyobb rab ebben a díszes társaságban mégis Harpagon. A fösvény. Maga számára börtön. Az első pillantásra meglepő ötlet, hogy a címszerepet játssza Németh Judit, a legelső pillanattól természetes. Az a furcsa, hogy nem furcsa. És nem is az a legfontosabb, hogy színész/nő. Hanem az, hogy Németh Judit. Harpagon. Ez az „eszköztelen”, telített, belülről aládúcolt színészet mindent visz – és kétségbeejtő tisztasággal, ezer árnyalatban tárja föl szenvedélyes függőségeink, a pótszerként működő, hiányból és iszonyatos küzdelemből táplálkozó, mindent betöltő függés, a függésnek való kiszolgáltatottság természetrajzát, rémületét és tébolyát. (A nagyon távolból mintha Sen Te és Sui Ta kettőse is intene.) Ráadásul komédiában kötelező a tévesztés, az álruha. De ez más dimenzió.