Gyerekkorában Liszt Ferencnek és Arany Jánosnak selypegett verseket, élt kamaszként zárdában, de még felnőttkora előtt szerződtette a Nemzeti Színház, szépsége valósággal megőrjítette a férfiakat, volt felesége bukott művészettörténésznek, majd miatta nevét megváltoztató huszártisztnek, lett anyósa világhírű balettművésznek, és nevelőszülője saját unokájának. Ja, és túlélt egy merényletet, sőt: laikus orgyilkosát állítólag az ő közbenjárására mentették fel… - olvasható a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

Gyerekkor

Márkus Emília 1860-ban született Szombathelyen. Édesapja a helyi malomban dolgozott, amely a hatgyermekes család otthonául is szolgált, ám röviddel a kislány születése után leégett. A család ezután az édesanya fivérénél, az Andrássy-kormány igazságügy-miniszterénél, Horváth Boldizsárnál lelt menedékre, míg a nagybácsi Budapestre nem költözik. Vele tart az időközben családfőjét elveszítő Márkus família is, és a fővárosban belekóstolnak a valódi nagyvilági életbe. A miniszter házában estélyek, koncertek, lakomás érik egymást, olyan közéleti és művészeti alakok vendégeskednek gyakorta, mint például Eötvös József, Andrássy Gyula, Arany János vagy Liszt Ferenc – utóbbiaknak mutatja be a gyermek Emília szavalókészségét. A kedvező visszajelzések beindíthatták a gyereklány fantáziáját; noha következő életperiódusában, családi döntés nyomán zárdában kellene tanulnia, erősebbnek mutatkozik sarjadó, egészséges exchibicionizmusa, és környezete megdöbbenésére már 12 évesen meg is fogalmazza: ő bizony színésznő akar lenni. Két év múlva már a Színészeti Tanoda padjait koptatja, újabb esztendő múltán aratja első sikerét a Várszínházban, és még mindig csak tizenhét éves, amikor a Nemzeti Színház szerződteti.

