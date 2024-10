– A kalandok során nemcsak élményeket, hanem pontokat is gyűjtöttek a csapatok. A kromatikus skála hangjainak nevét viselő formációk, azaz mind a 12 csapat remekül szerepelt. A C csapat szerezte meg az első helyet a versengésben, a Cisz csapat a második, az Aisz csapat végzett a harmadik helyen – összegzett Lakatné Molnár Adél, az Ádám Jenő AMI tanára és igazgatóhelyettese. Jövőre folytatás! Nemcsak azért, mert jó játék, hanem mert fantasztikus közösségépítő erő is ez a kalandozás.