Bécsből magyar szemmel címmel jelent meg a fővárosban élő Boldis Endre második könyve. Az író, aki mérnökként kezdte pályafutását, humoros és elgondolkodtató történeteket oszt meg az olvasókkal, egyfajta szubjektív naplója aktuális gondolatokkal is foglalkozik, de a múltba is tekint. A kötetben karcolatok, tárcák, de fűzfaversek is találhatóak.