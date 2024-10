A Soltis Lajos Színház előadása kalandos utazás a mesék világában, a történeteket újrajátszva próbálják a szereplők megtalálni a főszereplő lány nevét. Három történet hangzik el, az első a fiúnak az eredettörténete, ez Benedek Elek Bolond Istók meséje, a második a lány története, a címe “Hogyan telt a gyerekkorom”, ez egy igazi csalimese, amiben látszólag semminek nincs értelme. A harmadik a két szereplő közös meséje a “Kisködmön”, ami egy lakodalommal zárul. Természetesen a gyerekek is végig nagy segítségünkre voltak a névkeresésben, és szívesen játszották a násznép szerepét is a lakodalomban!

A Bolond Istók vándorúton

Fotó: VN/SLASZ

A bolondos vándorművészek talicskán érkeznek a helyszínre. Kezdődne is az előadás, bemutatkozik Bolond Istók. A lány is mondaná a nevét, de majdnem tragédiába fordul a helyzet. Kiderül, hogy azt mindannyian elfelejtették. Szerencsére Istók tudja a megoldást: meséken keresztül együtt megtalálhatják a nevet. Két bolondos meséből kiderül, hogyan adja el Istók a bikáját egy fűzfának, mire jó a "búzaír", és hogyan reptetik meg a lányt a madarak. De vajon miért nem kap lekváros kenyeret? A két szereplő egyre jobban összehangolódik és már együtt mesélik a harmadik történetet, ahol Istók feleséget keres. A lány egyszercsak arra eszmél, hogy ezt a történetet ismeri: ez az ő közös történetük, amely Szúnyog Amália és Bolond Istók házasságával zárul. A nagy lagziban elfelejtették a nevet, ami most megkerült és ezt együtt ünneplik meg a nézőkkel, zenével, tánccal, egy újabb lakodalommal, hogy aztán a következő előadásig újra elfeledjék.

Szereposztás:

Lány: Czirják Liliána

Fiú: Tóth Ákos

Fiú, zenész: Gregorich Domonkos

Rendezőasszisztens: Badics Zsófia, Horváth Jázmin

Konzulens: Takács-Nagy Jázmin

Zeneszerző: Móser Ádám

Zenész(ek): Gregorich Domonkos / Gregorich Zsófia

Díszlet: Szűcs József Szöcske

Rendező: Tóth András

Legközelebb:

Ikervár, ; időpont: 2024. 10. 21, 9:00

Szombathely, Szalézi Rendház; időpont: 2024. 10. 24, 14:00

Makó, ; időpont: 2024. 11. 25, 9:00, 11:00, 12:30

Kálló, ; időpont: 2024. 11. 27, 13:30

Kazár, ; időpont: 2024. 11. 27, 8:30

Dorog, ; időpont: 2024. 11. 27, 10:30