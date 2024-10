Nagy Gábor György, a Hullámtér tárlat szervezője közölte: "A kiállítás az ELTE PPK Sporttudományi Intézettel valóegyüttműködés keretében valósult meg. Dr. Nagyváradi Katalin ötlete nyomán kezdtem el szervezni a kiállítást.Katalinnal több éves munka kapcsolatban vagyok. Korábban már tartottam vizuális gyakorlatot rekreációs szakos hallgatóknak. Az úszás oktatásához kapcsolódó konferencia hozta el az új esemény aktualitását, hogy a vizuális művészeti tanszék hallgatóit felkérjem, hogy készítsenek fotókat az úszás témájához kapcsolódóan. Hallgatóink kaptak belépőkártyákat az uszodába. A többi már rajtuk múlott. Nemcsak a vízben való mozgás megörökítése volt a feladatuk, de a környezet, az uszoda egyéb helyiségei, az izgalmasan színes bóják, a lépcsők ritmusa, a fröccsenő, hullámzó víz, a medence szélén hagyott tárgyak és úszást segítő felszerelések, mind-mind vizuális élményt jelentettek hallgatóink számára. Erre előzetesen felhívtam a hallgatók figyelmét. Valamint arra is, hogy a figyeljenek oda a kamera rázkódásmentes tartására, a kompozíció feszességére, és a szokatlan nézőpontok képkivágások alkalmazására, ami izgalmassá teheti a készült műveket. Gyakorlatilag mindenkitől választottunk képet, aki részt vett a projektben. Nem volt könnyű dolgunk a válogatásnál, hiszen többen visszajártak a két hónapon át tartó tanórákra, és rákaptak az úszásfotók készítésének ízére. Többen is sok száz felvételt készítettek. Nem állítjuk, hogy a kiállításra kerülő, szigorú szemmel kiválasztott 23 darab kép minden szempontból hibátlan munka. Hallgatóink a tanulás fázisában vannak, ezek a munkák az első szárnypróbálgatások. A legtöbbjük ilyen nagy méretben kiprintelve még soha nem láthatta saját munkáját!" Nagy Gábor György fölhívja a figyelmet arra is is: "A Zero Galériát azért is hoztuk létre, hogy hallgatóink kiszakadva, a napi feladatokból, életszerű szituációban találkozzanak saját teljesítményükkel. Reméljük, hogy az úszás konferencián résztvevők is találnak majd maguknak tetsző hallgatói munkákat. A kiállítótérben kifüggesztjük a Sporttudományi Intézet azon hallgatóinak a névsorát is, akik részt vettek az úszásoktatásban, és így a képek modelljei lettek. Nekik is jár a köszönet! Várjuk szeretettel az érdeklődőket, és csak az jó folytatás ígérete miatt mondom el, hogy a témát a nyári alkotótáborban is folytatták hallgatóink, ahol nagyméretű festmények is készültek az úszás témájához kapcsolódva. Ezek jelenleg a nagy kastély falait díszítik Bogáton, de terveim szerint bemutatjuk őket egy Hullámtér 2.0 kiállításon."