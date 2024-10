"Fantasztikus táncosok mutatták be tehetségüket a Kmkk Celldömölk színháztermében megrendezett Rocky-dilly kupa akrobatikus rock and roll 25 éves jubileumi táncversenyen. Az esemény több mint 200 táncost vonzott különböző korosztályokban, mint children, serdülő és junior, illetve páros és formációs kategóriákban. Nagyszerű zsűri értékelte a produkciókat, és délelőtt, valamint délután is izgalmas selejtezők és döntők zajlottak. A legjobbak bemutatóval örvendeztették meg a közönséget. A délután folyamán én is megtiszteltetésnek éreztem, hogy köszönthettem a résztvevőket. A napot az Eldorádó Együttes és Vastag Tamás fellépése koronázta meg, végül az eredményhirdetésekkel zárult a rendezvény. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a felejthetetlen naphoz: a versenyzőknek, a szervezőknek, a zsűrinek és a közönségnek!" - adta hírül közösségi felületén Fehér László, Celldömölk polgármestere.

Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója, Koszogovits Norbert egyesületi elnök-vezetőedző, Fehér László polgármester

Fotó: Csagoly Szilvia

A táncosok oktatását 1997 évben kezdték meg Celldömölkön, a Kemenesaljai Művelődési Központ berkeiben, még a kultúrház csoportjaként. 1999-ben egyesületi formában folytatták tovább, akkor jött létre a Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club, az akkori Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség tagjaként. Ma a Magyar Táncsport Szakszövetséghez csatlakozva működik a celldömölki Rocky-Dilly ARRC.

Rocky-Dilly-jubileum a KMKK színpadán

Fotó: Csagoly Szilvia

Táncos oktatás jelenleg is több településen folyik (Szombathely, Celldömölk, Sárvár, Ikervár, Rábapaty, Ostffyasszonyfa, Vasvár, Zalaegerszeg- Andráshida, Jánosháza). Az egyesület vezetőedzője, elnöke: Koszogovits Norbert.