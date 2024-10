Tea, sütemény, nevetés - úton az alkotáshoz

De ne is menjünk ilyen messzire: egyelőre legyen elég annyi, hogy a Mesebolt Bábszínházban – Ady tér 5. – kéthetente pénteken összejön a most még alakulóban lévő, decemberig nyitott storytelling csoport. Lehet csatlakozni. A bábszínház otthonos közegében minden megvan a mesemondókör sikeres működéséhez: a biztonságos, bizalmas légkörben a történeteken keresztül jön létre a kapcsolódás – amely akár alkotófolyamattá is válhat.

Romankovics Editnek nincs kétsége afelől, hogy mindenki képes az alkotásra. Tea, sütemény, sok nevetés – és kapcsolódás, kommunikáció, közösség. Léteznek ennek az archaikus előképei (ma bennünk élő vágyképek), csak most már nem a fonóba megyünk vagy tollat fosztani - hanem mondjuk csatlakozunk a Mesebolt storytelling csoportjához. A többi derüljön ki a helyszínen, nem? Az eget sem nagyon lehet magyarázni másoknak. Úgyhogy: “Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.”

Én, a vámpír. A Mesebolt és a Kőszegi Várszínház koprodukciós előadása szintén fiataloknak és felnőtteknek készült. Baka István kisregényéből Fábián Péter írt-rendezett előadást. A szombathelyi premier után Romankovics Edit tartott feldolgozó foglalkozást a közönségnek-közönséggel

Fotó: Szendi Péter

A storytelling csoport kéthetente péntek este 18-tól 21 óráig a Mesebolt Bábszínházban találkozik.

Alkalmak októbertől májusig: október 25., november 8., 22., december

6., 20., január 10., 24., február 7., 21., március 7., 21., április 4., 18.,

május 2., 16., 30.

Helyszín: Mesebolt Bábszínház – MMIK épület (Szombathely, Ady Endre tér 5.)

A csoportot vezeti: Romankovics Edit, alkalmazottszínházi szakember, színházpedagógus.

Telefonon Horváth Anna fogadja az érdeklődőket. Telefonszám: +36 30 338 4482, E- mailben: [email protected]