Mostantól pedig alkalmi útravalót is vihetünk magunkkal a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának állományából leválogatott könyvekből. A polcokról a köteteket elvihetjük és visszahozhatjuk, hogy más is részesülhessen az élményből. Akár megtarthatjuk magunknak is, ha nagyon kötődünk hozzá. A könyvtár részéről vállaljuk, hogy a kialakuló tapasztalatok alapján frissíteni fogjuk a polcok kínálatát. Nincs kötelező szabályzat, amihez alkalmazkodni kellene, de bízunk abban, hogy a belső igényesség alapján rendezett körülmények élővé teszik a kis gyűjteményt. A vasút által kínált fizikai szabadság és a könyvtár által fémjelzett szellemi szabadság metszéspontjában álló könyvsarok pedig az olvasók számára remélhetőleg megadja annak az élményét, hogy a vasúti és a könyvtári párhuzamosok az emberi sorsok végtelenjében igenis találkozhatnak..."