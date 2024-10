A „perek” azonban nem tudták lezárni a vitát, mert mindig akadt egy-egy életrajzkutató vagy irodalombarát, aki a saját igazát bizonyító új dokumentumokkal állt elő. „Ultima ratió”-nak végül a kiskőrösi evangélikus tiszteletes által vezetett keresztelési anyakönyv bizonyult, amelynek 1823. január 1-jei bejegyzése szerint „Stephanus Petrovics és Maria Hruz fiúgyermekét ezen a napon Alexander, azaz Sándor névre keresztelték”. Ez a kiskőrösi emlékmúzeum első tárolójában az odalátogatók ezrei számára felnagyítva olvasható bejegyzés, a költő szülőhelyét Kiskőrösnek vallók számára tökéletes bizonyíték.

Éhen Gyula megkereszteléséről szóló bejegyzés

De vajon bárkinek a keresztelési bejegyzése bizonyítja-e, hogy az illető születése is azon a településen történt? Lássunk erre egy hozzánk földrajzilag közelebb álló példát. Éhen Gyuláról, Szombathely emblematikus polgármesteréről a lexikonok azt írják, hogy 1853. november 22-én Gyöngyösszőllősön született. Ez az információ tőle magától származik, de eredeti dokumentuma csak a megkeresztelésének van! Más nem is lehet, hiszen a polgári anyakönyvezés csak 1895-ben indult meg Magyarországon. Éhen Gyuláról tudjuk, hogy református vallású volt, és az is ismeretes, hogy református gyülekezet, ebből következően anyakönyvezés Szombathelyen és környékén csak a 20. századtól létezik.

Ennek alapján nem kis munka volt annak felkutatása, hogy Éhen Gyulát vajon hol keresztelhették. Egyháztörténeti kutatások tisztázták, hogy a gyöngyösszőllősi reformátusok a 19. század közepén felekezetileg az egyházasrádóci gyülekezethez tartoztak. A hírneves polgármester keresztelési bejegyzése ebben az anyakönyvben, 1853. november 29-én ily módon olvasható: „41. sz. a születés éve és napja: 1853. nov. 22. A szent keresztség éve és napja 1853. nov. 29. A megkeresztelt neve: Gyula Szülék neve: Nemzetes Éhen Károly helvét hitvallású uradalmi kasznár, Nemes Laky Apollónia asszonyság helvét hitvallású Lakhely: Szőllős 1. sz.” Mesélő podcastunkban további érdekességeket hallhat, így a családfakutatás nehézségeiről és Latinovits Zoltán halotti anyakönyvi bejegyzéséről is beszélgettünk.