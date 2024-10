Geszler Mária Garzuly Kossuth-díjas keramikusművész 1966-tól alkot Szombathelyen, műveit magyar és nemzetközi köz- és magángyűjtemények őrzik. 2023-ban közel ötven kerámiát ajándékozott Szombathely városának.

Geszler Mária a képtárban

Fotó: VN-archív/Nagy Jácint

A képtárban október 18-án nyíló életműkiállítás az ajándékozott kerámiákon kívül a képtárban, a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban és a család tulajdonában megtalálható alkotásokra épít. A művész családjában a zene kiemelt jelentőséggel bír, a tárlaton családtörténeti dokumentumokat – kéziratok, levelek, fotók, kották – is kiállítanak. Geszler Mária gyermekei közül Garzuly Gábor grafikái, valamint orvosprofesszor férje, Garzuly Ferenc tudományos és szépirodalmi könyveit is bemutatjuk. A komplex családtörténetből kirajzolódó keramikus életút egy több generációs művészcsaládot mutat be, amelynek fókuszában Geszler Mária művészete áll.