A Mesebolt Bábszínház alapvetően gyerekeknek játszik, de az elmúlt 15 évben jelentős (többszörösen díjazott) előadások születtek itt tizenéveseknek és felnőtteknek (több ezek közül a Kőszegi Várszínházzal való együttműködésben). De nem csak ezért volt természetes a kapcsolatfelvétel a művészeti szakgimnáziummal. Gyorsan kialakult egy kreatív – és persze az iskolai működés szerint bővülő, változó – csapat, amely „rákapott” az igazi összművészeti kontextusban (zene, színház, mozgás, képzőművészet, irodalom) létező bábszínházra. Farkas Imre tanár úr (különben festőművész) koordinálásával járnak próbákra, főpróbákra; vesznek részt workshopokon. A múlt évadban a művészetiben kiállítás is nyílt Trifusz Péter grafikusművész meseboltos plakátjaiból.

Tamás könyve - felkészülés a művészetiben. A középpontban a drámatanár: Balla Richie

Fotó: © Cseh Gábor



A kapcsolat az új évadban is folytatódik. Csata Kata, a Mesebolt frissen hivatalba lépett igazgatója vezetésével több olyan bemutatót újított-újít föl a társulat, amelyek a középiskolás korosztály figyelmére számítanak; ifjúsági bérletet is indított a bábszínház. Ezek között is megjelenik egy speciális műfaj: a tanteremszínházi előadás, amely iskolai-tantermi körülményekre készül, foglalkozás is tartozik hozzá. A meseboltos előadásokhoz kapcsolódó foglalkozásokat a győri RÉV Színház drámatanárai vezetik. A Tamás könyvét eredetileg 2017-ben mutatta be a Mesebolt, Csató Kata rendezésében. A felújításban a három szereplőből kettő személye megváltozott, a talányos pozícióban lévő Kőmíves Csongor mellett az identitásválságba kerülő kerülő kamaszlányt most Varga Bori, az apját Lukács Gábor játssza.

Az apa szerepében Lukács Gábor. Hátul Kőmíves Csongor

Fotó: © Cseh Gábor

Az ajánló szerint „a Tamás könyve posztholokauszt témájú előadás, mely megtörtént esetet dolgoz fel. Egy nyomozás története, melynek során egy kamaszlány kénytelen szembesülni saját zsidóságával és családja tragikus múltjával”. Az identitáskeresés tágabb értelemben is a kamaszkor legfőbb jellemzői közé tartozik. A művészetis diákok nagy érdeklődéssel vettek részt a játékban. A báb tényleg műfaj, nem korosztály.