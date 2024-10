Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Mosolyogj 2. 20.40 (amerikai horror) – Venom – Az utolsó menet 20.00 (amerikai sci-fi, akciófilm) – A vad robot 14.10, 16.00 (amerikai animációs kalandfilm) – A sárkányőrző 14.00 (spanyol–kínai animációs film) – The Apprentice – A Trump-sztori 16.15 (feliratos, kanadai–dán–ír életrajzi film) – Apák gyöngye 18.30 (amerikai vígjáték) – Exhibition on Screen – Renoir, a megosztó művész 18.00 (angol dokumentumfilm) Cinema City (Savaria Plaza): Venom – Az utolsó menet 10.50, 15.30, 17.50, 20.10 (amerikai sci-fi, akciófilm) – Venom – Az utolsó menet 3D 13.10, 19.00 (amerikai sci-fi) – A vad robot 10.00, 11.50, 14.00, 16.10, 18.20 (amerikai animációs kalandfilm) – Farkasbőrben – Vár a falka! 13.00, 17.20 (ausztrál–német– spanyol–mexikói animációs film) – A sárkányőrző 14.20 (spanyol–kínai animációs film) – Rókus és Rézi megmenti az erdőt 10.15 (holland–belga–luxemburgi animációs film) – Mosolyogj 2. 16.25, 20.30 (amerikai horror) – Hirtelen menyasszony 15.10 (francia romantikus vígjáték) – Transformers One 12.10 (amerikai–kanadai akciófilm) – Fekete pont 19.30 (magyar filmdráma) – Egy cica 10 élete 11.00 (angol–kanadai animációs film) Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Apák gyöngye 19.00 (amerikai vígjáték) Bükfürdő, Funcity: Barátom, a pingvin 10.00 (brazil–amerikai családi vígjáték) – Hirtelen menyasszony 12.00 (francia romantikus vígjáték) – Apák gyöngye 14.00 (amerikai vígjáték) – Ne oldozz el! 17.00 (amerikai horror) – Joker – Kétszemélyes téboly 19.00 (amerikai krimi-dráma)