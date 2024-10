Josef Capek szeretnivaló hősei már tiszteletüket tették néhány éve a Meseboltban (2018-ban volt a bemutató), de Kutyus és Cicus kalandjai kimeríthetetlenül színesek – és persze emberiek. Úgyhogy tényleg nincs vég, csak folytatás: október 13-án, vasárnap ismét Kutyus és Cicus főszereplésével kezdődik premier a bábszínházban. Figyelem! Ady tér 5., volt MMIK-épület, oldalsó bejárat.

Mutatvány a vasárnapi premierből. Kovács Bálint és Gyurkovics Zsófia

Fotó: Szendi Péter



Kedden sajtótájékoztatót tartottak, mutatvánnyal. Azt meg mondani sem kell, hogy a kutya-macska barátság sem egészen úgy érvényes, ahogyan első pillantásra gondolnánk. De hát a színház arra is való, hogy időről időre kizökkentsen a megszokásból.

Kovács Géza, Csató Kata, Varga Péter Róbert és Trifusz Péter a sajtótájékoztatón

Fotó: Szendi Péter



Josef Capek Történetek a Kutyusról és a Cicusról című könyve „tíz laza epizódból álló meseregény” (ahogyan a meseboltos ajánlóban olvasható), ami azt jelenti, hogy bőven van miből válogatni. A 2018-as szombathelyi előadás rendezője, Kovács Géza – 15 éven át a Mesebolt szombathelyi életműdíjas igazgatója – az új bemutató szerzője (ő adaptálta bábszínpadra a kiválasztott történeteket); a tervező személye azonban nem változott: akkor is, most is Trifusz Péter a történetek vizuális világának megteremtője. A zeneszerző is maradt: Kiss Dávid dallamai működnek együtt a dramaturgiával. A vasárnapi bemutatón Kovács Bálint és Gyurkovics Zsófia lehel lelket Kutyus és Cicus figurájába a paravános játékban, amelynek rendezője Varga Péter Róbert, visszatérő, otthonos vendég a Ziránó Színházból.

A keddi sajtótájékoztatón Csató Kata, a Mesebolt Bábszínház új igazgatója közölte az örömhírt, hogy Kutyus és Cicus ismét fölbukkan a Meseboltban – viccesebbnél viccesebb kalandokkal támasztva alá, hogy barátnak lenni nem mindig egyszerű, viszont a barátságot megőrizni nagy felelősség. Az Újabb történetek a Kutyusról meg a Cicusról premierje tehát október 13-án, vasárnap 10 órakor kezdődik a Mesebolt Bábszínház Gazdag Erzsi-termében. Az előadást négy éven felülieknek ajánlják. Felső korhatár nincs, a barátkozásnak sincs korhatára.