Celldömölk - Az 1956-os forradalom és szabadságharc a mai kornak is üzen, hogy a legfontosabb a nemzet egysége - emlékeztetett Fehér László polgármester az 56-os emlékhelyen megrendezett városi ünnepségen. Az áldozatokat felidézve hozzátette, hogy a függetlenség és a gyász ünnepén most is az a kérdés, hogy a jövő érdekében meg tud-e tisztulni a nemzet, úgy, mint egykor. A megemlékezésen közreműködött Szilágyi-Varga Diána és Varga Zsófia, valamint a Soltis Lajos Színház művészei. Az ünnepség után a katolikus temetőben megkoszorúzták ’56 celldömölki hőseinek, Koleszár Zoltánnak és Máté Lajosnak a síremlékét.

Csepreg a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartottak megemlékezést és koszorúztak az 56-os emlékhelyeknél. Ünnepi gondolatai között Horváth Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az ifjabb nemzedék csak az idősebbek elbeszéléseiből ismerheti meg a történteket, az ő nagyapái 16 és 32, a dédapái 53 és 56 évesek voltak akkor. Nem minden családban merték elmondani, hogy kik az igazi hősök, nem csoda, ha 2019-ben sem értik még a fiatalok 1956-ot. Körmend Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63 és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30 évvel ezelőtt történt eseményeit Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke elevenítette fel tegnap. Emlékeztetett arra is, hogy ’56 nemcsak a magyar szabadság, hanem a melbourne-i olimpia éve is volt, amit szintén beárnyékoltak az itteni események. A köszöntő után a Rázsó Imre Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai színvonalas műsort adtak, majd koszorúzással zárult az ünnepség.

Kőszeg A Jurisics-vár Lovagtermében kedden este Básthy Béla polgármester köszöntötte az ’56-os forradalom ünnepét. A városvezető úgy kezdte: Az idő rendületlen egyhangúságából kiemelkedik egy óra, mely megváltoztatja a történelmet. ’56 fiataljairól úgy vélekedett, kizökkentették az idő kerekét. Azt hangoztatta, hogy a szabadság napja lett október23-a, a forradalmat leverhették, de a megtapasztalt szabadságélményt már nem törölhették ki a magyarokból. Básthy Béla arról is beszélt: fontos, hogy hétköznapjainkban is lássuk meg a városok falaiban a bástyákat, lássuk meg polgárainkban a hősöket, lássuk meg mindig a szabadságot. Őriszentpéter Negyven iskolás részvételével zajlott az ünnepi műsor nemzeti ünnepünk előestéjén

Őriszentpéteren, a Művelődési Ház és Városi Könyvtár nagytermében. - Találjuk meg az ünnep igazi mélységeit, felelősséggel és kötelességeink szem előtt tartásával. Ezzel tartozunk Nagy Imrének, a pesti srácoknak, az összes magyar szabadságharcosnak, forradalmárnak, utódainknak, és ne felejtsük el: saját magunknak - emelte ki beszédében Őr Zoltán polgármester. Az emlékező szavak után a református templom melletti kopjafánál és a város központjában található emlékműnél helyezték el koszorúikat a helyi és a környékbeli polgármesterek és a képviselőtestületek tagjai, a civil szervezetek, az egyházak, az oktatási intézmények képviselői.