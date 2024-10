KONCERT

SZOMBATHELY

Október 25., péntek 19 óra – Végállomás Klub: Rómeó Vérzik. Vendég: Kingfishers.

Október 26., szombat 18 óra – Bartók Terem: Made in U.S.A. Szombathely Város Fúvós Zenekara koncertje. Válogatás amerikai zeneszerzők fúvószenekari műveiből.

KÖRMEND

Október 26., szombat 19 óra – Rába Part Sport- és Szabadidőcentrum: Körmendi alter-pop. Bírod a magyar altert? Kedveled a legismertebb hazai pop zenekarok dalait? Akkor Neked is ott a helyed a Rába Sport- és Szabadiőcentrumban, ahol a kedvenc dalaidat hallgathatod egész este. Az Elefánt, a Hiperkarma, a 30Y, a Quimby, a Kispál és a Borz, a Blahalouisiana, Péterfy Bori, Szabó Balázs Bandája, a Carson Coma, a Heaven Street Seven, a Kaukázus, a Kiscsillag, a Magashegyi Underground, az Esti Kornél, az Intim Torna Illegál és még sok más rengeteg kiváló hazai előadó dalai csendülnek fel az Andalgó tolmácsolásában. Vendég: Bíborka és Bence. Kapunyitás: 18.30. Koncert kezdés: 19 óra.

Október 27., vasárnap 17 óra – Evangélikus templom: Szekeres Adrien koncert. Különleges, szívet és lelket simogató, a helyszínhez méltó zenei varázslatra hívják a zenekedvelőket. Az exkluzív és nívós műsorban a gyönyörű hangú énekesnő mellett a zongoránál közreműködik a dalok nagy részének szerzője - egyben Adrien férje - Kiss Gábor, illetve a produkció két vokállal (Szekeres Anita, Kiss Emília) is kiegészül. Az egyedi repertoárban gyönyörű, klasszikus dallamok is szerepelnek, például a Hallelujah, illetve felcsendül majd az egyik „legtöbbet játszott magyar dal”, az „Olyan, mint Te” – címmel népszerűvé vált dallam is.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

Október 27., vasárnap 10 óra – Mesebolt Bábszínház: Papírvarázs pöttöm színház. Korosztály: 1-4 éveseknek.

CELLDÖMÖLK

Október 25., péntek 10 óra - Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színházterem: Ágacska zenés mesejáték.

Október 26., szombat 19 óra - Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színházterem: Szemenszedett igazság, avagy hazudni tudni kell. Vígjáték két felvonásban a Pesti Művész Színház előadásában.