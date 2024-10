Valóságkontroll és valóságkritika

Valóságkontroll és valóságkritika – ebben a kettősségben alkotta meg míves verseit a „régivágású poéta”, a formák – köztük a szonett – mestere, aki „a szabadversig is elmerészkedik, ez is jól áll neki” – mondta Szauer Ágoston, emlékeztetve arra, hogy a Magvető Könyvkiadó nevezetes Szép versek-sorozatának korabeli kiadásaiban Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Pilinszky János, Vas István, Csoóri Sándor, Nagy László, Bella István (micsoda névsor, és még folytatható) társaságában van jelen Cs. Nagy István; egyenrangú kor/társként. Önálló Cs. Nagy-kötetet is gondozott a Magvető.

A száz éve született Cs. Nagy Istvánra emlékeztek a BDK-ban

Fotó: Unger Tamás

Szerény, visszafogott, toleráns

Szauer Ágoston 1984-ben került a szombathelyi magyar szakra – vagyis tanárként már éppen nem ismerhette meg Cs. Nagy Istvánt. Czetter Ibolya azonban még éppen igen: az 1983/84-es tanév elején. „Szerény, már-már alázatos külseje professzori méltóságot takart; pályatársai, kollégái tudósként emlegették. Korai és váratlan halála után még sokáig tanított a főiskolán, hiszen a róla készült filmek visszahozták a katedrára” – idézte a Cs. Nagy István halálának 10. évfordulójára megjelent Vas Népe-emlékezést, amelynek olvastán nyomozásba kezdett: megvannak-e még a felvételek. Végül néhány napja a család jóvoltából került elő az a VHS-kazetta, amely csodával határos módon helyreállíthatónak bizonyult: az emlékesten belehallgattunk abba a szemináriumi órába, ahol Cs. Nagy István Weöres nyolcasainak titkait fedeztette fel a diákjaival.

Gyerekverseket is írt - a gyerekirodalmat kutatta is

Fotó: Unger Tamás

„Hogy jeles személyiség, nyilvánvaló volt”

– Hogy jeles személyiség, akire felnézhetünk, az az első pillanattól nyilvánvaló volt – mondta Czetter Ibolya. Igényes és felkészült oktató volt, tapintatos és kedves, rögtön érzékelni lehetett a lényéből áradó bölcsességet, finomságot, megfontoltságot. Zárkózott volt, nem kérkedett a sikereivel. A tanár-diák viszony bensőségesebbé válására pedig már nem volt lehetőség.