Hétfőn délután sajtótájékoztatót tartottak a Savaria Múzeum 2024-es év hátralévő programjairól a Smidt Múzeumban. Akár a villamosközlekedés története, a művészetek, a tudományos konferenciák vagy a gasztronómia iránt érdeklődünk, találni fogunk kedvünkre való a szombathelyi múzeumok őszi és téli kínálatában.

Savaria Múzeum - Különleges helyszínen tartották a sajtótájékoztatót

Fotó: © Cseh Gábor

Savaria Múzeum - 2024 hátralévő programjai

A sajtótájékoztatón Horváth Soma azzal kezdte, újra dübörögni fog a múzeumi élet Szombathelyen. Három programot emelt ki: egésznapos szombathelyi villamosnapot tartanak a Smidt Múzeumben október 12-én szombaton. A nap során visszaemlékezések, beszélgetések, és még egy villamostörténeti séta is szerepel a programban, amelyet Kalocsai Péter történész vezet. A legnagyobb érdekesség kétségkívül a villamosba berendezett szabadulószoba lesz, ahol a résztvevők próbára tehetik logikai készségeiket, miközben a villamos múltját fedezik fel.

A következő fél év múzeumi megkoronázása, hogy Geszler Máriának nyílik állandó kiállítása a Szombathelyi Képtárban. A Kossuth- és Munkácsy-díjas művésznőnek ötven, az életművéhez tartozó jelentős ajándékozott a Savaria Múzeumnak, ezúton is köszönjük ezt neki - fogalmazott Horváth Soma.

Kiemelte még Bonyhádi Károly grafikusművész életmű kiállítását, melyet november 28-án nyitnak meg a Schrammel gyűjteményben.

Végül kitért arra is, hogy az Iseum fűtésével komoly problémák voltak az elmúlt években, de most sikerült megoldást találniuk erre. Mint mondta, egy a múzeum a Szombathelyi Távhőszolgáltató és a város összefogásnak köszönhetően viszonylag kisebb összegből rá tudták csatlakoztatni az Iseumot a távhő rendszerre. Úgy fogalmazott, a 13 milliós beruházás lehetővé teszi, hogy a télen érkezők is kulturált közegben tölthessék el az időt a múzeumban.

Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója vette át a szót, hangsúlyozta, nagyon hosszú ideje dolgoztak a Geszler Mária állandó kiállításon és egy nagy álma vált valóra a múzeumnak a megvalósulással. Azt is megtudtuk tőle, hogy a 45. Savaria Évkönyv még idén megjelenik, illetve pályázati támogatásokról is beszélt:

- Két INTERREG-pályázatban veszünk részt, az InnoGUIDE pályázatban belül 149.000 eurót nyert el a Savaria Múzeum, ebből a Vasi Skanzenben VR-látcső készül, amelynek segítségével a látogatók megnézhetik az épületek – szabad szemmel nem látható – belső szerkezetét, elemeit. Ezáltal jobban megismerhetővé válnak a hagyományos építőtechnikák. Az innovatív – hangzó anyaggal kiegészülő – attrakció a családoknak, egyéni látogatóknak és a fogyatékkal élőknek is hasznos információkkal szolgál és a látogatószám növekedését is eredményezheti - emelte ki.

Beszélt egy további támogatásról is: az ArcheoROUTE pályázaton keresztül 254.700 eurós támogatást kapott a múzeum. A projekt a 2022-ben lezárul ArcheON folytatása, amelynek keretében bővül az osztrák-magyar határtérség turisztikai kínálata.