Ebből az összeállításból sem marad ki Jancsi. Amikor a zabolátlan, 11 éves grófot az édesanyja bécsi nevelőintézetbe küldi, megy vele az inasa is; ahogyan azután is szinte mindenhova elkíséri, a börtönévek alatt például ös - szekötő kapocs férj és feleség, Batthyány és Zichy Antónia között. A Heckenast-kiadásban azt olvasni: „Jancsi mindvégig nagy szerepet játszik ura életében, kihez törhetlen szeretet- és hűséggel ragaszkodott, s kinek alárendelt szolgai helyzetében annyira meg tudta nyerni s érdemelni rokonszenvét, hogy ez még élete utolsó óráiban, a kivégzés előtt nejének írt búcsúlevelében is megemlékezett róla.” Így: „Szegény hű Jancsimat ajánlom neked; lásd el őt (…)” Jancsi haláláról pedig a sajtó is hírt adott. A Vasárnapi Újságban 1870. október 9-én megjelent hír szerint „Ikervártt (Vasmegyében) mult hó végén temették Németh Jánost, a néhai miniszterelnök öreg szolgáját. A ritka becsületességű szolgát az egész gróf-család kedvelte, becsülte. A temetésen gr. Batthyány Lajosné és az egész család jelen volt. Az ‚öreg János’ az elvérzett grófot legelső gyermekkorától egész haláláig hűségesen szolgálta. (…) A gróf halála előtt való napon nejéhez irott levelében is szivére kötötte a grófnénak, hogy ‚hű Jancsijáról’ meg ne feledkezzenek. Az öreg 71 éves volt.”

A Batthyány család nem feledkezett meg Jancsi leszármazottairól sem. Németh Tamás megmutatja annak a házassági bejegyzésnek a másolatát, amelynek tanúsága szerint „második” Németh János, a dédapa neve mellett ott áll a jelzés: „atyja a gróf komornyikja”, vagyis számontartották ezt a kapcsolatot. Németh Mária szolgált Polgárdiban, az meg azért nem lehet véletlen, mert Batthyány Lajos lánya oda ment férjhez.