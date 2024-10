Az egyik legismertebb, legkiemelkedőbb magyar előadóművész, Szekeres Adrien lép fel hamarosan a Rába-parti városban. A kiváló énekesnő lebilincselő előadásmódjának, roppant pozitív személyiségének köszönhetően szinte minden korosztályban nagy népszerűségnek örvend. A Művészetek Randevúja szervesében megtartott körmendi koncerten természetesen a művésznő repertoárjába bekerül majd a helyszín hangulatához, fennköltségéhez is méltó Hallelujah című dal, de elhangzik majd az Olyan, mint te című sláger is. A jegyeket több helyszínen is meg lehet vásárolni, de a vasárnapi istentiszteletek után az evangélikus templomban is hozzájuk lehet jutni. Fontos, hogy a tiketteket megváltó felnőttek 10 éven aluli gyermekeiket térítésmentesen vihetik magukkal a rendezvényre.