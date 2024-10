Zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők a körmendi evangélikus templomot, ahogy mondani szokták: még a karzaton is „lógtak” a nézők. Aki pedig elment a koncertre, az nem is bánta meg, ugyanis az Artisjus-díjas énekesnő, Szekeres Adrien azt a nívót hozta, amit a szervező Művészetek Randevúja ígért: igényes lírai dallamokat hallhattunk roppant színvonalas előadásban. Az egyes dalokhoz fűzött kis „széljegyzetek” pedig betekintést engedtek mindenkinek az alkotás csodás, egyedülálló világába.

A szeretet jegyében adott Szekeres Adrienn rendkívül nívós koncertet Körmenden.

Forrás: Jámbori Tamás

A koncerten elhangzott számok amúgy egyenként is megérhetnének egy „misét”: a Hallelujah és az Ave Maria tényleg csodálatosan szólt az alaklomhoz illő környezetben, de a nézők a Híd a folyón, a Kikötők és az Olyan, mint te után is vörösre tapsolták a tenyerüket. Szekeres Adrien férje, a zeneszerző Kiss Gábor pedig bebizonyította, hogy egy „szál” zongorával is lehet olyan zenei aláfestést szolgáltatni, ami önmagában is élményt jelentene. A vokalista Kiss Emília aranyosan „tette a dolgát”, édesanyja minden rezdülésére figyelt. Összességében lélekemelő vasárnap délutáni programnak bizonyult Szekeres Adrien körmendi koncertje, ami stílszerű felvezetése lehet a közelgő adventi időszaknak.