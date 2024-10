- A 2019/20-as tanévben került be először Szendrői Csaba munkássága a mozgókép-animációtervező szak diákjainak feladatai közé, az apropó pedig Csaba első verseskötetének 2019-es megjelenése volt – tudtuk meg Vágvölgyi Andrástól, a mozgókép-animációs munkaközösség-vezetőjétől. Végül annyira jó munkák születtek, hogy többször is visszatért az elmúlt években a feladat, legutóbb az előző tanév során. Vágvölgyi András elmondta: a tanulók szabadon választott technikával, megszabások nélkül vihették vászonra a szerző egy-egy versét vagy akár több írást is összegyúrva, egyben értelmezve, és a munkák között akad olyan is, amely egész kötetet ölel fel, népszerűsít.