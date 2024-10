Kamper Lajos legutóbb friss kollográfiákkal jelentkezett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban, most időutazásra hív: régi kedves rézkarcaiból válogatott. A Kamper-féle ex libris-gyűjtemény pedig már a Berzsenyi-könyvtáré: az ajándékozás rítusa a november 2-áig látható kiállítás megnyitóján megtörtént. Az otthonnak, az otthonosságnak számomra két alapvető jellemzője van: könyv és virág (zöld növény). Ha kép is van a falon, az a bónusz, a jutalom. A Berzsenyi-könyvtár pedig tele van könyvekkel, mindig van itt virág, növény – és a falakról a képek sem hiányoznak. A könyvtár és az otthon – összeér. Bár nem ártatlan tér egyik sem, és metaforaként ez is, az is a végtelenségig tágítható. Borges univerzumában könyvtár az egész világ, amelynek rendezettsége mögött a kétségbeesés uralkodik. Eco csillogó regényében (krimijében) a szigorúan ellenőrzött könyvtár veszélyes hely, és akadnak, akik a benne fölhalmozott legnagyobb kincs – a tudás - fölötti uralomért nem riadnak vissza a gyilkosságtól sem. És ne feledjük: Arisztotelész komédia-elmélete azóta sem került elő. Talán, ha lett volna hozzá ex libris.

Kamper Lajos grafikusművész a rézkarckiállítás megnyitóján

Fotó: © Cseh Gábor

Amikor meglátogattam Kamperékat (könyv, növény, kép stimmel), hogy megnézhessem, mi minden kerül ki ezen a kiállításon a könyvtárterem falaira, Lajos a rézkarcról, a különféle technikákról is mesélt. Hogy van vonalas, foltmarásos, borzolásos technika – már a szavak, a megnevezések is gyönyörűek -, ez utóbbi a legnehezebb. Szerintem nincs annál szebb, mint belátni és észben tartani, hogy a művészet, az alkotás a szó legrégibb, legeredetibb értelmében mindig csinálás is (legyen szó képzőművészetről, színházról, irodalomról). Mesterségbeli tudás kell hozzá. Azokról a titokzatos folyamatokról meg még mindig keveset tudunk, hogy ebből a csinálásból – a struktúrák létrehozásából, a színek és formák kombinálásából - hogyan lesz végül a befogadót elbűvölő, gondolkodásra vagy egyenesen az élete megváltoztatására indító műalkotás. Lajos egyszer csak behozott egy súlyos, nyeles, éles kis fémlapátot – a borzolás eszközét. A használatához leheletfinom, de határozott csuklómozdulatokra van szükség, megszámlálhatatlanul sok és sokirányú mozdulatra, hogy végül a képen a sötétből előtűnjenek a bársonyos-borzolásos felületek. Az a csuklómozdulat ott és akkor, azonnal és automatikusan fölidézett bennem egy régen olvasott, részleteiben már elfelejtett Kundera-regényt, amely – szerzője-elbeszélője állítása szerint – egyetlen mozdulatból, egy búcsúra emelkedő kéz mozdulatából, egy intésből született. Akkor és ott eldőlt, hogy számomra ez a kiállítás mindenestül abból a bizonyos leheletfinom, mégis határozott csuklómozdulatból jön létre, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a borzolásos rézkarcon a sötétből előtűnjenek azok a csodálatos bársonyos felületek. Ez a mozdulat egyfelől Lajosé (vagyis egyedi), másfelől minden grafikusé, aki borzolásos rézkarccal foglalkozik: generációról generációra száll. A rézkarc különben is magában hordozza az egyediség és a sokszorosítás, a sokszorosíthatóság különös feszültségét. És persze elővettem újra a régen olvasott Kundera-regényt is, a Halhatatlanságot, amely majdnem harminc év távolából most új fényben, új erővel ragyogott föl – Kundera bizonyos értelemben prófétának bizonyul (de hát minden jó író az), amikor a 90-es évek elején-közepén, már Franciaországban az európai értelemben vett, dédelgetett személyiség mibenlétét, határait kutatja, megsejtve, hogy az eltűnése is benne van a pakliban. Ebben is benne van az egyediség (hogy létezik-e egyáltalán) és a sokszorosítás problémája. (Van itt egy olyan rézkarc is, amelyből egyetlenegy készült.)