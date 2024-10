A verseny ezúttal is két felvonásban zajlott. 18 órától az ifjúsági és felnőtt csoportok legjobb produkciójukat mutatták be, így emlékeztek meg Pesovár Ernő tánctörténész, néptánckutatóról, illetve átadták a róla elnevezett emlékplakettet. Antal László szerkesztésében "Egy élet a néptánckutatásban és a néptáncművészetben címmel kiállítás is látható volt.

Szivárvány Regionális Gyermek és ifjúsági Néptáncfesztivál videófelvételei itt nézhetők vissza: