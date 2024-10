Első meghatározó élménye volt a szögesdrót a kőkerítés tetején – „hogy ne szökdössenek a betegek” –, a fehér köpeny, a szagok, a folyosó végén a zárkák, a tompa tekintetek, az üres, megtört arcok. Később Lendván hasonlókat tapasztalt. Honnan a tipizálhatóság? A betegség zajlásának eredménye? A gyógyszerelés eredménye? A bezártság eredménye? Valószínűleg mindháromé.

Kapócs Gábor beszélt arról is, hogy a szentgotthárdi intézet nincsen benne a szakmai köztudatban – nincs rajta a szakmai térképen, a legtöbben nem tudják, mi zajlik a falai között. A szakmai elit valószínűleg nem is akarja látni – hiszen akkor voltaképpen saját hivatásának kudarcával szembesül.

Szendiszűcs István felvétele - a kiállítás teljes anyaga, a Metrum 2006 Kft. jóvoltából kerültek föl a falakra

Fotó: Szendiszűcs István

Ha az egyén nem sors

Bacsák Dániel szociológus akkor került – frissen végzett társadalomtudósként – Szentgotthárdra, amikor Kapócs Gábor távozott onnan. A pszichiátriai intézetben szerzett tapasztalataiból született meg A láthatatlanok – Pszichiátria a határon című kötet, amely az Oriold és Társai gondozásában jelent meg az idén, dr. Nagy László ajánlásával: „Bacsák Dániel könyve a szentgotthárdi pszichiátriai intézményről rendkívül pontosan érzékelteti a krónikus pszichiátriai betegek intézeti mindennapjait. Betekintést ad ebbe a zárt világba. Rámutat az ilyen jellegű intézetek létezésének ellentmondásaira, belső feszültségeire. Elgondolkodtató, mennyire elromolhat az olyan történet, amiben az egyén nem sors, nem az ő konkrét létezése, létezésének ‚zuhanása’, hanem csak egy társadalmi probléma. Ez a feltáró munka továbbgondolásra késztet, és jelentősen hozzájárulhat mind a pszichiátriai betegséggel, mind a pszichiátriai betegekkel élők életminőségének javításához.” A kötet intaházi bemutatóján Bacsák Dániel történeti kontextusba helyezte a kérdést. Az 1867-es közegészségügyi törvény adta meg az intézményi kereteket; a múlt századfordulón következett be az intézményesítés (akkor jött létre négy nagy intézet, például Lipótmező). Külföldi minta nyomán Magyarországon is próbálkoztak a családi ápolási telepek (CSÁP) meghonosításával; de végül az intézmények terjedtek el. A szentgotthárdi intézetet 1952-ben alapították, az ide kerülő betegek pedig kikerültek a társadalom és a szakma látóteréből. Bacsák Dániel – megerősítve Kapócs Gábor tapasztalatát – beszámolt arról, hogy pszichiátriai kongresszuson is újdonságként tudott hatni az a tény, hogy ma mintegy nyolcezren élnek a szentgotthárdihoz hasonló intézményben Magyarországon (Szentgotthárdon több mint hétszázan). A EU-ban már nincsenek hasonló monstre intézetek – alternatívájuk lehet a támogatott lakhatás.