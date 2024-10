A Celldömölki Városi Általános Iskola gyerekbábcsoportja kimagasló sikert ért el a Gyermekbábjátszók Országos Gáláján, Szolnokon.

A gyermekbábosokgálájára tizenöt csoport kapott meghívást a hétvégén, köztük a Celldömölki Városi Általános Iskola Tücsök bábcsoportja – amely máig az alapító, Nagy Márta vezetésével működik. A szolnoki gálára A hazudós egér című csodálatos Lázár Ervin-mesével érkeztek a celli bábosok (az előadást Celldömölkön legutóbb a Sághegyi Szüreti Napok alkalmából láthattuk: a szüret mindig gyerekprogrammal indul a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színpadán).

A Tücsök és A hazudós egér a celldömölki KMKK színpadán

Fotó: VN-archív



A Magyar Bábjátékos Egyesület és az Aba-Novák Művelődési Központ által szervezett országos gálán is megérdemelt sikert aratott az előadás, amelynek rendezője Nagy Márta. A Lázár Ervin-mesét Császár Erika (a szombathelyi Mesebolt Bábszínház örökös tagja) alkalmazta bábszínpadra, ő tervezte-készítette a bájos bábokat is (az élőjáték mellett kesztyűbáb és bunraku játszik az előadásban). A díszlet Szalai Zsolt „Szaki” keze alól került ki.

A szolnoki gálán nyújtott Tücsök-teljesítményt arany fokozatú oklevéllel díjazta az értékelő bizottság. Sőt: a celldömölki bábcsoport megkapta a legnagyobb térhasználatért odaítélt különdíjat is – ahogyan az oklevélen olvasható: „a kimagasló teljesítmény elismeréseként”.