Kicsordult a közönség a Berzsenyi Dániel Könyvtár előadóterméből Szauer Ágoston verseskötetének hétfő esti bemutatóján.

Kicsordult a közönség a teremből. Balról: Böndicz-Major Patrik, Kajtár Kincső

Fotó: © Cseh Gábor



Pedig Szauer Ágoston rejtőzködő költő, a tanítványainak – a Bolyai-gimnáziumban magyartanár – se szokott előhozakodni a saját munkásságával. A többgenerációs érdeklődés láttán (az ajtókeretben, az ajtón túl, az előtérben is állnak, ülnek) nem nagyon tudja – nem is akarja palástolni megindultságát. És a könyvbemutató sem a megszokott közege. Íme a bizonyíték: azt mondja, 1991-ben Szombathelyen volt az első könyvbemutatója – és most, ez itt a második. Akkor is, most is Fűzfa Balázs az esemény moderátora. Láng Gusztáv professzor akkor ott volt, most nem lehet itt, küldi üdvözletét. Közben eltelt 33 év – és megjelent nyolc Szauer-kötet. Vers is, próza is. Az első éppen próza volt: a Két háború című regény – abból a személyes szerzői tapasztalatból, hogy akkoriban még főiskola előtt és után kötelező volt a katonai szolgálat („századparancsnokom szóhasználata volt a háború”).

És most itt van az Apró csodák. A karcsú, tenyérbe simuló kis kötet a Szülőföld gondozásában látott napvilágot, ajándéknak is a legjobb választás. Alcíme szerint: Versek adventre. A Szent András napját (november 30-át) követő vasárnapon kezdődik „hivatalosan” a várakozás, amely a szentestén teljesedik be: a születéssel. (A karácsonyi ünnepkör persze tart még: vízkeresztig, amikor a háromkirályok hosszú útjuk végén megérkeznek ahhoz, akire vártak.) Az Apró csodák a szokásosnál kicsit hosszabb ideig nyitogatható adventi naptárként működik (ha ragaszkodnánk a napi egyhez, de nem kell): harmincnégy kis ékszer kapott helyet benne. Szauer Ágostonnak – ahogyan a könyvbemutatón is megemlíti – régi jó szokása karácsonyra verset küldeni a Vas Népének. Úgyhogy külön öröm azt érezni: némi közünk van akár a kötet megszületéséhez is. A versekből előbb Kajtár Kincső és Böndicz-Major Patrik (a Bolyai diákjai) mondanak el néhányat, megteremtve a csodavárás hangulatát: „...függönynél / nagy, halk árny – /mozdult egy angyalszárny.”