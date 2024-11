Titokban egyenesen a betlehemi történet sejlik át ennek az eredendően is mitikus Kipling-mesének a finom-rusztikus szövetén. Színpadra írta, rendezte: Veres András.

Megint jó volt ott lenni – hallgatni, figyelni, várni – vasárnap délelőtt a Mesebolt Bábszínház legújabb bemutatóján. A magányosan sétáló macska-előadás úgy nagyon mai, hogy az idők mélyére, az eredetmítoszok forrásához visz. Azokba az időkbe, amikor „vad volt a kutya, vad a ló, a tehén, a juh – vadabb már nem is lehetett –, s ott járkáltak a ringó-rengő rengetegben a maguk vad csapásain. De minden vadállatok legvadabbika a macska volt”. Szinte a (még nem látható) macska lépteit halljuk a nyitányban – zeneszerző: Takács Dániel, zenei közreműködő Kiss Dávid –, és a zene végig megmarad korszerűen archaikus hangzású, fülbemászó dramaturgiai sorvezetőnek (meg a döccenő ritmust kordában tartó erőnek).

Az első (vad)emberpár: Kőmíves Csongor és Varga Bori

Fotó: Unger Tamás



Trifusz Péter tervezőként (megint) zseniális munkát végzett. A pasztell színekben is pompázó díszlet úgy „realisztikus” barlang, hogy közben szellemes építőkockaként is működik (az egyedfejlődés megismétli a törzsfejlődést). A csodálatos állatok – az étellel baráttá szelídített kutya, szolgává szelídített ló, tejet adó tehén – voltaképpen „teljes életnagyságban” jelennek meg a színen. Mint „újrahasznosított”, kecsesen bumfordi, különös, összecsuklani kész, folyton lábra álló, húzni-vonni való marionettek; nyakuk-törzsük fölfűzött korongokból áll össze; úgy működnek, mint azok a gombnyomásra (talpnyomásra) összecsukló-fölpattanó kis játékszerek. A narrátorok szerepében két megnyugtató, biztonságos hang és személyiség: Kolozsi Angéláé és Lukács Gáboré. Nézhetnénk őket akár egy másik mítoszból érkező párosnak: Máriának és Józsefnek. A barlang stimmel, az állatsereglet stimmel, a születés stimmel. A szelídítés is stimmel. Sőt: a szövetségkötés is. Születik épp az ember – ember születik. Az első (vad)emberpár szerepében a férfiember: Kőmíves Csongor (a bumfordi) és az asszony: Varga Bori (a kecses – és okos). Külön szép, hogy a kisdedet nem látjuk, csak a hangját halljuk – de tudjuk, hogy ott van. Csak a magányosan sétáló macska (akinek, ugye, minden hely egyforma) képes őt megszelídíteni. A „bábság” is eredendően mutatkozik meg: a macska – eleven lény; a macska – faágra dobott rongycsomó.

Szabadság, rabság, egyén, közösség, barátság (szemérmes szeretet?), élni akarás – mint fénylő esőcseppek tűnnek föl ebben a varázslatban. Nem csak az eső esik: varázslatos humorban is jól megfürdik az előadás. Ez a lehetőség is fakadhat a könnyen sztereotípiává merevedő mítoszkeret jellegéből és kiforgatásából – meg a mesében kötelező ismétlésből. És végül elkészülnek az első barlang-gyerek-rajzok - az örökkön-örökkének.

Kutyák, macskák, emberek jó helyen vannak a Meseboltban. És mi is.