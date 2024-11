A szentmártoni temető egyike hazánk és Európa legrégebbi és egyben legtovább is használt sírkertjének.

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.” – Széchenyi István Szombathelyen a Szent Márton úti temetőnek már kétezer éves múltja van, bár, ha végig sétálunk az ódon hangulatú temetőben a síremlékek között, kétszáz évesnél régebbit napjainkban már nem találhatunk. A szentmártoni temető egyike hazánk és Európa legrégebbi és egyben legtovább is használt sírkertjének, azonban 1962-től már nem temetkeznek ide. A történészek szerint már a Kr. sz. 2. században temetkeztek ide. A temetőben híres szombathelyi családok sírköveit lehet fellelni, olyan neves emberek nyugszanak itt, akiknek emlékét utcatáblák is őrzik. A Szombathelyi Szépítő Egyesület alapító elnökének, Varasdy Károlynak a síremléke is itt található, akárcsak az egyesületben tevékenykedő számos jeles városvezető, tisztségviselő sírköve is: Kárpáti Kelemen tudós tanár, Bodányi Ödön városi főmérnök, Herbst Géza alispán, és a sort még hosszan lehetne folytatni.

Fotó: © Cseh Gábor



Szombathely városának egy kiemelt jelentőségű területe ez a temető, hiszen a feltételezések szerint itt született Szombathely híres védőszentje, Szent Márton. Ráadásul a föld sok rétegben rejt csontokat, hiszen nem a legfelső sírok a legrégebbiek. Sajnos a temetőt a II. világháború során bombatámadás érte, amely sok kárt tett a sírokban. A fosztogatás és a vandalizmus sem kerülte el a temetőt, akárcsak a sok exhumálás, amit az a hír váltott ki, hogy kegyeleti parkot kívántak létesíteni a temető helyén.A szombathelyi Szent Márton temető az egyik olyan része a városnak, amely még nagyban őrzi a város történelmét. Ezt szeretné szervezetünk megóvni, megőrizni az utókornak. A Szombathelyi Szépítő Egyesület munkájának lényegét tömören összefoglalja az alábbi Vörösmarty Mihály idézet: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.” A szombathelyi Szent Márton temető számos, kiemelkedő fotográfus sírját rejti. Itt nyugszik a hírneves Knebel família több tagja, az amatőr fényképész Vizmathy Géza, valamint Boldogházi Kiss Zoltán, a 20. század elejének egyik legjelentősebb fényképészeti szakírója - olvasható a Szombathelyi Értéktár ismertetőjében.