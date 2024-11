Halloween szimbóluma a töklámpás - eredetileg kivájt répa, Lámpás Jack attribútuma -, amely távol tartotta a gonosz szellemeket, valamint világított a halottak szellemeinek, hogy hazatalálhassanak. A töklámpás egyetlen halloween-partiról sem hiányozhat.

Rémisztő és mulatságos - halloween-parti a Vadkert-majorban

Fotó: Benkő Sándor

Az ünnep eredetéről a tudósok is vitatkoznak, de egy biztos: halloween itt van, kicsik és nagyok ünneplik, persze egész iparág is épül rá. De ahogyan szerelem nélkül nincs élet, úgy borzongás és elmúlás nélkül sem. Ezt a tüneményt szeretnénk megérteni - ezért van az, hogy október 31-én azon se csodálkozhattunk, ha a hipermarket pénztárában hatalmas fekete pók üldögélt a pénztáros fején, vagy éppen hófehér csontváza is megmutatkozott - legalábbis az öltözetén. A sárvári Vadkert-majorban is igazán kitettek magukért a halloweenezők.