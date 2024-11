A kéziratoktól a könyvekig: Weöres Sándor évfordulós kötetei című előadás apropóját négy megjelenés adta: négy Weöres-kötet megjelenésének is kerek évfordulója van ebben az évben. A Hideg van 1934- ben, A vers születése 1939- ben, a Medúza 1944-ben, a Tűzkút 1964-ben látott napvilágot. Ahogyan a könyvtári ajánló mondja: minden Weöres-kötetnek akad valamilyen különlegessége.

Dr. Baráthné Molnár Mónika, a BDK igazgatója köszöntötte a közönséget

Fotó: © Cseh Gábor

Némelyiknek akár regénye is. A 90 éve kiadott Hideg van a bemutatkozás izgalmával született; hoszszú tervezgetés, sok elvetélt kísérlet eredménye. Weöres 1939-es doktori dolgozata, A vers születése lassan, kínlódva formálódott. Alakulását a költő leveleiből követhetjük nyomon. Az 1944-ben megjelent Medúza sokak szerint fordulatot hozott Weöres lírájában; Hamvas Béla barátságát részben ennek a kötetnek köszönhette. A Tűzkút párizsi és budapesti kiadása igazi könyvészeti unikumnak bizonyult 1964-ben. A kéziratoktól a könyvek megjelenéséig gyakran kalandos út vezet – amint azt Lőcsei Péter előadása is alátámasztotta. A BDK-ban kamarakiállítás is nyílt az évfordulók alkalmából: a kéziratok megszületésétől a kötetté formálódásig követi nyomon a könyvek útját levelek, cikkek, tanulmányok, unikális, dedikált dokumentumok segítségével. Az összeállítás november 30-áig látható az első emeleti hírlapolvasóban. Lőcsei Pétert legközelebb a kőszegi Chernel-könyvtárban hallhatja a közönség. „Annyi érték megy feledésbe. A vasi írók, költők személyes tárgyaiból, fényképeiből, kézirataiból, dedikált köteteiből válogattam. Régi újságok, levelek, is láthatók lesznek a tárlókban és a paravánokon. A felidézett alkotók egy része Kőszeghez is erősen kötődött. Székely László, Kincs István, Gazdag Erzsi, Cs. Nagy István és társaik megérdemlik figyelmünket. A feledés futó porától óvjuk őket írásaik, alakjuk fölidézésével” – szól Lőcsei Péter ajánlója a Vasi irodalmi értékek nyomában című tárlathoz, amely november 21-én nyílik meg a kőszegi városi könyvtárban.