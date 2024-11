Elő a szövegekkel

Aztán: elő a szövegekkel. Erre az alkalomra nyolcan küldtek-hoztak verset-prózát; sőt: olyan szöveg is van, amely kis túlzással, akár versként, akár prózaként olvasható. Bámulatra méltó, ahogyan Fehér Renátó árnyalt, csöndes, pontos, gyöngéd mondatokkal nyit meg utakat, távlatokat. A szöveg működéséről, működtetéséről, a „szövegcsinálásról” van szó; idézőjel nélkül is. Az ihlet státusza bizonytalan, kell más is: mesterségbeli tudás. A vers, a próza: szerkezet – össze kell rakni, föl kell építeni. A szerzők komolyan, kíváncsian kapcsolódnak be a beszélgetésbe, tesznek föl kérdéseket, reagálnak, kiegészítenek, ellentmondanak, egyetértenek, továbbgondolnak. Észrevétlenül röpül az idő.

Fehér Renátó

Fotó: Unger Tamás

Mint egy falat kenyér

December 5-éig is. Akinek kedve támad (és vannak dédelgetett, eddig titokban őrizgetett szövegei a fiókban – a fájlok között –, bátran regisztrálhat: [email protected]. (Mint egy falat kenyér.)