RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

November 15., péntek 16 óra – Egészségfejlesztési Iroda Szombathely és Járása: Movember/November! Egy délután a férfiegészségre fókuszálva. Mi várható? 14-16.30-ig Vércukor-, vérnyomás- és koleszterin mérés, COPD (légzésfunkció szűrés), testösszetétel mérés In Body mérőeszközzel. A szűrések után 16.30-tól könnyű, átmozgató fizikai gyakorlás a könnyebb, rugalmasabb mozgás érdekében, melyet tudatos gyakorlással be tud építeni a napirendjébe, akár reggel végzi el, akár a nap további részében. Már egy alkalom után is érezni fogja jótékony hatását! Az eseményre az aktív korosztályba tartozó férfiakat várják! Az esemény térítésmentes ,de regisztrációhoz kötött! Regisztráció: 06-94/319-820, illetve [email protected]. A szűréseket a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület végzi. Mozgásos programot vezeti: Martinek Eszter egészségfejlesztő

November 15., péntek 18 óra – Herényiek Háza: Herényi Esték – Madeira, az örök tavasz szigete. Pék Tibor vetített képes úti beszámolója.

November 15-16., péntek-szombat, Agora Savaria Filmszínház: Szombathelyi Verzió. A 21. Verzió Filmfesztivál szombathelyi eseménye, amely idén is szeretne egy metszetet adni a fesztivál 2023-24-es dokumentumfilmes nemzetközi válogatásából: a kísérleti műfajoktól az idén fókuszba helyezett brit doku-vonalon át a hazai készítők munkájáig. Pénteken 20 órától a Celluloid Underground (2023, 80min, angol, fárszi, felirattal), szombaton 20 órától Az elveszett mozi könyv /The Lost Notebook/ (2024, 75min, magyar, dán) című filmeket vetítik.

November 16., szombat 9–12 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: levél csiga készítése.

November 16., szombat 9.30-tól - Agora Savaria Filmszínház: X. Országos Rajzfilmünnep. Filmvetítés és képregényrajzolás. Hildebrand István Terem: 9.30 A napkirálynő, 11.00 Kojot négy lelke. Jávor Pál Terem: 10.30 Bogyó és Babóca 5,12 óra Bogyó és Babóca 6, 13.30 A 20. BuSho fesztivál nemzetközi animációs válogatása, 15.10 A METU Animáció BA szak rövidfilm-válogatása. Kísérőprogram az aulában: 10-14 óráig KépregényMűhely.

November 16., szombat 10 óra – Király Sportlétesítmény B épület: Esküvő kiállítás. Álmaid esküvőjéhez keresel inspirációt? Szeretettel várnak Szombathely legújabb esküvői helyszínén, ahol az esküvők világának legjobb szakembereivel lehet találkozni úgy, mint profi fotóssal, dekorossal, ceremóniamesterrel, DJ-vel, esküvőszervezővel és számos egyéb szolgáltatóval, akik mind azon dolgoznak, hogy a nagy nap tökéletes legyen.

November 16., szombat 14 óra – Smidt Múzeum: Dunántúli kurucok harca „a hazáért és a szabadságért. Az előadás a Smidt Múzeum Rákóczi-korhoz kapcsolódó tárgyain, a szabadságharchoz csatlakozott dunántúli nemesség történetein és személyes relikviáin keresztül kíván átfogó képet festeni a Habsburg abszolutizmus ellen vívott „első szabadságharc” helyi emlékezetéről. Előadó: Nagy Adrienn történész.

November 16., szombat 15 óra - Víztorony: Gyertyafestő workshop. Kiscsoportos keretek között készíthetsz egyéni stílusban festett gyertyákat otthonodba vagy ajándékba.

November 16-17., szombat-vasárnap 10-19 óra – Kámoni Arborétum: Csoki, Gasztro és Kézműves vásár. Szombathelyen a Kámoni Arborétum termében, az Ünnepre hangolódva, valódi kézművesek termékei, szépségei, finomságai csokoládék, sütemények, teák, forró csokik, ékszerek, adventi díszek, lakás dekorációk, csodás egyedi ajándékötletek közül lehet válogatni. A terem előtti kültéren finom ételekkel, kürtöskalácsokkal, pékárukkal, lángosokkal, forralt borokkal várnak minden kedves vásárlót, ahol különleges karácsonyi hangulat várja a látogatókat. Lesznek workshoppok, bemutatók, gyermekmegőrző és foglalkoztató, meseolvasás.

November 17., vasárnap 14.30 óra – MMIK: Körte pottyan, dió koppan… Kézműves foglalkozások őszi terményekből, játékos vetélkedő az ősz jegyében, gyermektáncház, népi énekek és mondókák tanulása.

November 17., vasárnap 19 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Badár&Badár. Humor és bűvészet. A szavak embere és a mágia mestere. Apa és fia. Badár és Badár. Két művész egy családból, akik most együtt lépnek színpadra.

November 21., csütörtök 18 óra - Agora–Savaria Filmszínház: Görög Ibolya: Hitelesség – Európaiság – Protokoll. Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere, ezen az estén azokról az illemszabályokról beszél, amik megkönnyítik a hétköznapi együttélésünket, de az üzleti életben is előnyünkre válnak.

November 21., csütörtök 19 óra – MMIK: Operettgála. A magyar operett gyöngyszemei. A gálában népszerű operett slágerek csendülnek fel a műfaj legkedveltebb és legismertebb előadóitól. Az est folyamán olyan nagyszerű slágerek hangzanak el, mint a Te rongyos élet, Jaj cica, Szép város Kolozsvár, Délibábos Hortobágyon, Hajmási Péter. A gálában fellép Fischl Mónika primadonna, Szendy Szilvi szubrett, Laki Péter bonviván és Peller Károly táncos komikus.

SÁRVÁR