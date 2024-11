Bodó Mária képzőművész megálmodta és létrehozta a Vándormadár Meseházat, ezt az interaktív, mesés, fejlesztő foglalkozást, amellyel Rajner Ágota közművelődési szakember - dr. Kiss Gyula-díjas művelődésszervező - meghívására egy éve Pinkamindszenten debütált. Most a körmendi Batthyány-kastélyban működik. Rajner Ágota ott is meglátogatta ezt a csodavilágot. Megírta, hogy mit tapasztalt - és visszatekintett az elmúlt egy évre. Íme!

A körmendi könyvtárban

Fotó: Jámbori Tamás





„Valami furcsa összehangolódás, valami furcsa rend – ...”

Gyermekzsivajgás. Szélcsengő decrescendo kézből kézbe, pillantásról pillantásra, mozdulatra feszülten figyelve, együtt megteremtve: közös csendet, amiben ereje lesz a szónak, elringat a ritmus, megelevenednek színek és illatok, kinyílik a képzelet szelencéje. Elkezdődik a történet. Észrevétlenül válunk szereplőivé és formálóivá összekuporodva szőnyegen, párnán, könyvespolc-várfalak biztonságában. Titkokat fürkészve tekergőzünk, összekapaszkodva emeljük meg az égboltot, hogy ne kelljen görnyedve járni és a fény… Anya ölébe bújva, anya kezét markolászva, cinkos összekacsintásban baráttal, testvérrel. Vándorlás a mesék világában, önmagunkban, szemlélve eget-völgyet, hogy visszatérve otthon lehessünk megint, s megüljük a Vándormadár Meseház születésnapját, ahol az elcsépelt szólamok helyett (nem ír, nem olvas a gyermek, csak a telefon billentyűin zongorázik) a cselekvésé a főszerep. Már a környezet csalogat, a csigalépcsőt lezáró ajtó mögött a kiscipők papuccsá válnak. Az idő szertefoszlik, mint vándorláskor a felhőtakaró, elúszik. Ráérünk. Ráérünk egymásra. Ismerős arcok mosolygását, újonnan érkezők rácsodálkozását fogadja Marcsi. Bodó Mária festőművész, aki megálmodta, létrehozta, kipróbálta, fejlesztette és fejleszti ma is e piciny gyermekparadicsomot. Hónapról hónapra születik meg a csoda (3 éves kor fölötti gyermekeknek). S hogy micsoda? Az emberi lépték. Az egymásra figyelés, a feltétel nélküli szeretet, a bizalom. A megjelenítés esztétikai minőségű. A legapróbb részlet is kidolgozott az első gesztustól az utolsó kabát feladásáig. Irodalom élőszóban: versben, mondókában, mesében. Zene dalban, játékban, képzőművészet háttérben, alkotásban, az élménypedagógia módszereivel. S mindez szerves egységben. Azt igazolva, a gyermek a legjobbat érdemli (ezt még többen hisszük és valljuk). Figyelemre, koncentrációra tanít, kreativitásnak ad teret, képzeletet mozgat. A gyermek benne önmaga lehet, mert Marcsi szárnyakat adott neki. A vándorútra készülődés, csomagolás nem könnyű, az út sohasem tökéletes, mégis a legfontosabb. A megtétele. 2023 novemberében a pinkamindszenti Közösségi Színtérben volt a nyitány, decemberben az első felvonás, 2024 májusában a Szent Flórián Fesztiválon már a katarzis zajlott. A fészekrakás több kémény feltérképezése után a Faludi Ferenc Könyvtár kuriózumnak számító gyermekkönyvtárában történt, a Batthyány kastélyban. (Reméljük, sokáig így lesz az együttműködés szárnyai alatt) Ez alkalommal (2024.11.23.) vendég voltam. Gyermekké lehettem újra, tartottam az égboltot a piciny kezekkel, izgultam a kirakós darabjainak illeszkedésért, megtalálják színek és formák társukat. Dúdoltam dalocskát magamban, még otthon is… felidéztem a p’ART Galéria (Pinkamindszent) és Toronyban a Művelődési Ház galériájának első kiállításait, amihez Marcsi adta képzőművészeti alkotásait, a pinkai művésztelepeket és a gyermek alkotópályázat zsűrizéseit. Soha nem kért és nem várt cserébe se semmit. A gyermeket és az ügyet nézte. Ha kapott egy szál virágot, egy jó szót, hálás volt. Most mi vagyunk hálásak. Nagyon. Emberi és művészi érzékenysége áthatja lényét, és másokét is, akik a közelébe kerülnek. Befogadó és nyitott, harcol, újabb és újabb rétegeket rak fészkére, amitől nagyobb, szebb, biztonságosabb lesz, és ahová jó hazatérni és hallgatni a fiókák drámajáték-crescendóját. Köztünk él, velünk él, bennünk él. „Bent: Csend. A béke itt kezdődik. Bent: csend. Isten hozott.” Boldog születésnapot a Meseház apraja-nagyjának! Őrizzük meg!